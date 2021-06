Gümmer

Vor gut fünf Jahren haben Philipp Leder (17) und Luca Bieder (18) Mountainbiking als ihr gemeinsames Hobby entdeckt. Seitdem sind die beiden Freunde fast täglich mit ihren Rädern unterwegs. In ihrem Heimatort Gümmer können sie ihren Sport mangels Möglichkeit aber leider nicht betreiben. So laden sie ihre Mountainbikes jedes Mal in die S-Bahn und machen sich auf den Weg nach Haste oder Hannover, um dort einen sogenannten Bike- oder Dirtpark nutzen zu können. Das sind Anlagen mit unbefestigten Pisten in einem modellierten oder natürlichen Gelände. Sie sind mit Hindernissen ausgestattet, die Sportlerinnen und Sportler auf speziellen Fahrrädern möglichst spektakulär befahren.

Auch im Deister und im Harz gibt es zahlreiche dieser speziellen Strecken. Alles ist jedoch mit einer längeren Anreise verbunden. Deshalb wünschen sich die beiden Jugendlichen auch in Gümmer eine solche Anlage. Und sie haben sogar schon konkrete Pläne dafür.

Beim Mountainbiken bleibt es nicht aus, dass die Räder schmutzig werden. Quelle: Sandra Remmer

Ehemalige Skateranlage liegt brach

Mit der ehemaligen Skateboardanlage an der Bundesstraße 441, direkt neben dem TuS Gümmer, haben sie ihrer Meinung nach ein ideales Gelände für die Umsetzung ihres Vorhabens – das sie in Eigenarbeit realisieren wollen – gefunden. Bis wann genau dort die Skateboarder auf den Rampen hin- und hergefahren sind, kann niemand mehr sagen. Nur soviel: Es muss lange her sein. Seitdem liegt das etwa 3400 Quadratmeter große Gelände brach und ist inzwischen so zugewuchert, dass nichts mehr an eine ehemalige Sportstätte erinnert.

In einer E-Mail hat Philipp Leder das Anliegen der beiden jungen Mountainbiker an die Stadt Seelze herangetragen. Das war Ende März. „Bis heute habe ich keine Antwort bekommen“, sagt Leder. Auch im Ortsrat in Gümmer hat er den Plan vorgestellt und ist damit bei den Kommunalpolitikern durchaus auf Wohlwollen gestoßen. Ortsbürgermeister Christian Schomburg hat sich seinerseits ebenfalls an die Verwaltung gewandt, doch eine Antwort hat auch er bislang nicht erhalten. „Ich habe den Jungen auch zugesagt, dass ich ihnen mit Maschinenpower helfe, die Fläche erst einmal plan zu machen und vorzubereiten“, sagt der Landwirt Schomburg.

Philipp Leder (rechts) und Luca Bieder wünschen sich einen Bikerpark in Gümmer. Quelle: Sandra Remmer

Treffpunkt für die Dorfjugend

„Wir könnten an dieser Stelle mit der Bikeranlage ein gemeinnütziges Projekt schaffen, das von allen Jugendlichen genutzt werden kann“, sagen Philipp Leder und Luca Bieder. Sie kennen viele Jugendliche in Seelze, die Mountainbike fahren und vor Ort keine Möglichkeit dazu haben. „Es gibt in Gümmer nichts für Jugendliche, die älter als zwölf sind“, sagt Leder. Zwei Spielplätze für kleine Kinder, die nach 22 Uhr öfter von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt werden – das ist alles. Mit einem Bikerpark könnte man so zugleich einen Treffpunkt für die Dorfjugend schaffen. Außerdem könne so eine Anlage für die Stadt zu einem Vorzeigeprojekt in der gesamten Region Hannover werden.

Bahnschienen könnten Gefahr sein

Viel Material ist für den Bau einer solchen Anlage nicht erforderlich. Überwiegend aus Erde bestehen die Hügel, die den Bikerinnen und Bikern als Hilfe für waghalsige Sprünge dienen. Und die beiden Jungen hoffen, das meiste in Eigenarbeit anlegen zu können. Als Vorbild dient den beiden dazu die im vergangenen Jahr fertig gestellte Anlage in Haste. Sollte die Stadt also grünes Licht für den Bikerpark geben, hält Ortsbürgermeister Christian Schomburg allerdings einen Zaun für unverzichtbar. Zum einen, um die Anlage abzugrenzen und sichtbar zu machen, zum anderen aber auch zur Sicherheit für die Biker, denn die Bahnschienen befinden sich unmittelbar hinter dem Gelände.

