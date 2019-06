Letter

Drei Jugendliche haben am Sonnabendabend Elemente der Leinebrücke in Letter mit Graffiti besprüht. Angaben zufolge hatten Zeugen die Aktion beobachtet und gegen 21.20 Uhr die Polizei informiert. Die Beamten konnten die Jugendlichen in der Nähe des Tatortes fassen. Bei einer Durchsuchung fanden sie Spraydosen und Skizzen für Graffiti. Zudem wurde festgestellt, dass die Jugendlichen bereits durch weitere Straftaten aufgefallen waren. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsgesetz eingeleitet. ton

Von Linda Tonn