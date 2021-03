Almhorst

Mit einer originellen Idee reagiert die Jugendfeuerwehr Almhorst auf den erneuten Ausfall des Osterfeuers. Mit einem „Osterfeuer-Survival-Paket“ kann sich jeder ein kleines Osterfeuer nebst Zubehör für Zuhause bestellen. Das Paket enthält neben Holzscheiten für den heimischen Feuerkorb oder Kamin auch vier Metzger-Bratwürstchen, vier Flaschen Herrenhäuser Premium Pils und zwei Schnäpse.

Osterfeuer kommt Jugendfeuerwehr zugute

Wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr das Osterfeuer zum zweiten Mal in Folge ausfallen müssen. „Das ist sicherlich für uns alle eine traurige Nachricht, besonders hart trifft es aber die Jugendfeuerwehr“, sagt Jugendwartin Antonia Grelle. Denn die Einnahmen aus dem Osterfeuer würden in Almhorst für die Aktivitäten der Feuerwehrjugend genutzt: Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung stünden auch Ausflüge, Fahrten zum Schwimmen, Eisessen und Bowling ebenso auf dem Programm wie die Organisation von Zeltlagern und Freizeiten.

Flugblatt wirbt für Aktion

Mit einem Flugblatt will die Jugendfeuerwehr auf ihre Aktion aufmerksam machen. „Da wir alle also dieses Jahr nicht zum Osterfeuer kommen können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Osterfeuer zu sich nach Hause zu holen und damit die Jugendfeuerwehr zu unterstützen“, heißt es in dem Infozettel. Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr stellen für eine Spende von 20 Euro nach Vorbestellung die „Osterfeuer-Survival-Pakete“ zusammen, die am Ostersonnabend, 3. April, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr an der Feuerwache am Hopfenbruch 14a abholen. Die Einnahmen gehen komplett an die Jugendfeuerwehr. Für das Paket ist eine Anmeldung mit vollem Namen per E-Mail an jfalmhorst@gmail.com bis zum 28. März erforderlich.

Schnitzeljagd für Kinder

Auch für die jüngeren Almhorster macht die Jugendfeuerwehr ein Angebot. Alle Kinder sind eingeladen, an einer Osterschnitzeljagd quer durch das Dorf teilzunehmen. Die Aufgaben sind auf der Homepage www.feuerwehr-almhorst.de unter der Rubrik „Jugendfeuerwehr“ und dem Unterpunkt „Aktivitäten“ veröffentlicht worden und können heruntergeladen und zum Mitnehmen ausgedruckt werden.

Außer ein paar allgemeinen Hinweisen zum sicheren Verhalten sind diverse Fragen aufgeführt. So können die Teilnehmer unter anderem die geschnittenen Bäume am Sportplatz zählen, das Gründungsjahr der Feuerwehr herausfinden, die Leerungszeit des Briefkastens feststellen sowie nachschauen, wann der Bus fährt. Die Rallye muss nicht an einem Stück und auch nicht in der vorgegebenen Reihenfolge absolviert werden. Wer alles geschafft hat, kann sich am Ostersonnabend in der Zeit von 12 bis 17 Uhr an der Feuerwache eine kleine Belohnung abholen.

Von Thomas Tschörner