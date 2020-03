Jeder Vierte Almhorster ist Mitglied bei der Feuerwehr

Almhorst

Die Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr ist in Almhorst schon beinah selbstverständlich: 192 Mitglieder unterstützen die Wehr – das entspricht mehr als einem Viertel der Einwohner von Seelzes viertkleinstem Ortsteil.

56 von ihnen gehören der aktiven Abteilung der Feuerwehr an – sie mussten im vergangenen Jahr insgesamt 22 Mal ausrücken. Neben vier Brandeinsätzen gab es die Alarmierung auch zehnmal wegen technischen Hilfeleistungen, die Mehrzahl davon Türöffnungen. Diese Bilanz stellte Ortbrandmeister Jörg Wulf bei der Hauptversammlung vor. Dreimal sei der Atemschutztrupp aus Almhorst als Unterstützung zu anderen Einsätzen im Stadtgebiet angefordert worden, erkärte er.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Stefan Meier wurde für 25 Jahre im aktiven Dienst geehrt, Lutz Kapitza erhielt die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands in Silber für außergewöhnlichen Einsatz in der Feuerwehr. Zu Feuerwehrmännern befördert wurden in diesem Jahr Henner Hölscher, Sebastian Ratzsch und Henning Stark, Antonia Grelle darf sich nun Oberfeuerwehrfrau nennen.

Lesen Sie auch

Von Sandra Remmer