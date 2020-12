Harenberg/Döteberg

Wer an den geschmückten Weihnachtsbäumen in Döteberg und Harenberg vorbeikommt, kann sie nicht nur bewundern, sondern sich auch einen selbstgestalteten Gruß mitnehmen, der an den Zweigen aufgehängt ist. Die Konfirmanden beider Ortsteile haben sich diese Aktion ausgedacht. Mit der Idee Geben und Nehmen haben sie einen Tannenbaum vor der Kirche und auf dem Dorfplatz in Döteberg mit den Grüßen geschmückt.

Auch vor der Kirche in Döteberg steht ein geschmückter Baum. Quelle: Linda Tonn

In Harenberg haben Eltern und Kinder den Weihnachtsbaum an der St.-Barbara-Kirche behängt. „Jeder Dorfbewohner, der den Baum mit weiterem Schmuck behängt, darf dich als Dankeschön einen Gruß mitnehmen“, so die Vorsitzende des Kirchenvorstands, Angela Nienburg. So solle ein Gemeinde-Weihnachtsbaum entstehen.

