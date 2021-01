Seelze

Für das Team der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Seelze ist das vergangene Jahr mit einer guten Aussicht zu Ende gegangen: Am Montag, 4. Januar, sind Impfungen im Kervita-Seniorenzentrum in Seelze-Süd geplant.

Endlich mehr gegen die Pandemie tun können

„Endlich können wir etwas gegen das Virus unternehmen und müssen nicht länger dem Infektionsgeschehen mit Abstrichröhrchen hinterher rennen", sagt Allgemeinmediziner Volkhard Plessen.

War am zurückliegenden Dienstag bei einem Gespräch mit dieser Zeitung noch offen geblieben, wann die Bewohner von Senioreneinrichtungen in der Obentrautstadt die erste von zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten können, liegen schon 24 Stunden später konkrete Planungen vor.

Medizinerin Opalka wird Mitglied eines Impfteams

Es ist vorgesehen, dass die Medizinerin Vanessa Opalka, hausärztliche Internistin in der Gemeinschaftspraxis Hannoversche Straße 4, am ersten Werktag des neuen Jahres auf dem hannoverschen Messegelände Teil eines mobilen Impfteams wird, um dann die Bewohner und Pflegekräfte des Kervita-Seniorenzentrums an den Grachten in Seelze-Süd zu impfen. Dort hatte Einrichtungsleiterin Elke Lange schon nach den Weihnachtsfeiertagen die notwendigen Dokumente und Einverständniserklärungen der Bewohnenden ausfüllen lassen und hat damit alle erforderlichen bürokratischen Vorleistungen erbracht.

Laut Lange hat es bisher noch keine positiven Corona-Fall in der Einrichtung gegeben. Besucher werden mittels Schnelltest auf Antikörper des Virus getestet, bevor sie ihre Verwandten besuchen dürfen. Mit der Impfkampagne im Kervita setzt Opalka eine Empfehlung der Ständigen Impfkommision (Stiko) um. Diese rät, betagte Menschen zuerst zu impfen, da sie von einem tödlichen Verlauf der Infektion überdurchschnittlich oft betroffen sind.

Am Montag, 4. Januar, soll in Seelze nun eine neue Zeitrechnung beginnen, wenn zusätzlich zu den AHA-Regeln auch die Immunisierung durch den Biontech-Impfstoff möglich wird. „Sicher ist der Schutz jedoch erst, wenn nach drei Wochen eine zweite Dosis geimpft werden kann“, sagt Plessen.

Seit Mai werden Abstriche genommen

Wie alle Hausärzte in der Bundesrepublik engagiert sich auch das Team der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Seelze intensiv im Kampf gegen Corona. „Sechs von sieben Corona-Patienten wurden in Hausarztpraxen betreut“, sagt Allgemeinmediziner Plessen.

Bereits seit Mai werden in einem umgebauten Carport auf dem Praxishof Tests auf Corona vorgenommen. „Die Ergebnisse übermitteln wir umgehend an das Gesundheitsamt der Region Hannover“, sagt Plessen. Auch unter den Praxen gibt es Informationsaustausch. „Als uns und den letterschen Hausärzten die Häufung von Corona-Infizierungen von Mitarbeitern eines Garbsener Unternehmens auffiel, haben wir das mit Nachdruck gemeldet und auf die besorgniserregende Entwicklung hingewiesen“, sagt Plessen.

