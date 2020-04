Imker will mehr bienenfreundliche Pflanzen

Seelze

Ein Blick in Gärten und über Felder zeigt: Seelze blüht derzeit auf. Wer auf der Bundesstraße 441 zwischen Dedensen und Almhorst unterwegs ist, blickt auf die wogenden gelben Blüten der Rapsfelder, und kurz vor der Abzweigung nach Almhorst locken Obstbäume mit bezaubernden Blüten in Weiß bis Rosa zahlreiche Insekten an. „Inzwischen fallen Raps- und Obstblüte zusammen“, hat Imker Oskar Narten aus Velber beobachtet.

Oskar Narten hofft auf ausreichend Nahrung für seine Bienen. Quelle: Linda Tonn

Anzeige

In seiner Kindheit, die der heute 66-Jährige auf einem Bauernhof in Elze bei Hildesheim verbrachte, konnten Insekten erst den Nektar der Obstblüte aufnehmen und hatten im Mai weiterhin Nahrung, wenn die Rapsblüte begann. Imker haben außerdem noch die Kastanienblüte im Blick, doch mit der darauf folgenden Linde endet die letzte große Tracht des Jahres für sie.

Weitere NP+ Artikel

Wasser für die Pflanzen, Nektar für Insekten

„Niederschlag wäre jetzt sehr wichtig. Denn Pflanzen benötigen natürlich Wasser, um Nektar bilden zu können“, erläutert Narten. Er kann bei seiner Leidenschaft für das Imkern auf die Erfahrung seiner Vorfahren zurückgreifen. Schon sein Vater, der ebenfalls Oskar hieß, beschäftigte sich mit der Imkerei, ebenso wie sein Großvater August. „Wenn mein Opa August zehn Kilogramm Honig pro Volk gewinnen konnte, war er sehr glücklich“, erinnert sich Narten, der heute den dreifachen Ertrag erzielt. Was ebenfalls ganz anders war: Die Bienen seien viel aggressiver gewesen. „Wenn meine Brüder und ich den Garten betraten, stiegen sofort die Wächterbienen auf und gingen in Verteidigungshaltung. Heutige Arten sind dagegen deutlich verträglicher“, sagt Narten über das Verhalten der Nektarsammler.

Raps blüht in Lohnde. Quelle: Patricia Chadde

Der Imker aus Velber hofft, dass mancher Gartenbesitzer bei seiner privaten Saatgutwahl auch die Insekten im Blick behält. „Tulpen und die meisten Rosen sind für Bienen leider keine Nahrungsquelle“, betont Narten. Er hofft vielmehr auf die Kultivierung bienenfreundlicher Blumen.

Das sind bienenfreundliche Pflanzen

Schafgarbe, Akelei, Lavendel, Lupine, Wilde Malve, Astern und ungefüllte Dahliensorten zählen zu den bei Bienen beliebten Pflanzen. Dazu kommen Schlehe, Pfaffenhütchen, Kornelkirsche,Weißdorn, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Wilder Wein. Ackerbohnen, Kleearten, Borretsch, Ringelblumen, Kürbisgewächse, Zwiebeln und ungefüllte Kletterrosen, Kohl, Möhren, Gewürzkräuter. Goldlack, Kapuzinerkresse, Verbene, Männertreu, Wandelröschen, Löwenmäulchen und Küchenkräuter wie Rosmarin und Salbei runden das Angebote ab.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde