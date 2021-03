Lohnde

Homeoffice, Kurzarbeit, Homeschooling und kaum noch Reisemöglichkeiten: Die Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie sind für viele Menschen Grund dafür gewesen, sich einen Hund anzuschaffen. „Der Hund als Haustier hat einen hohen Stellenwert. Für viele Menschen, die jetzt alleine zu Hause sind, ersetzt er auch den Sozialpartner“, sagt Götz Logemann, der seit fast zehn Jahren eine Hundeschule an der Werftstraße in Lohnde betreibt. Seit Beginn der Pandemie erlebt er eine bislang nie dagewesene Nachfrage von Hundebesitzern, die seine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Seit vergangenen Montag darf der Hundeerzieher, der auch geprüfter Verhaltensberater ist, seine Hundeschule nun wieder öffnen und hat einen prall gefüllten Kursplan.

Fehler schleichen sich ein

Das Problem: Bedingt durch den Lockdown mussten die Hundeschulen immer wieder schließen. Weder Gruppenunterricht noch Einzelberatung waren den Hundetrainern gestattet. „Wir gelten nicht als systemrelevant“, sagt Logemann. Insbesondere für Ersthundebesitzer hat das oft zur Folge, dass sich Fehler in der Hundeerziehung eingeschlichen haben. „Grundlagen und Sozialisierung konnten nicht trainiert werden“, sagt Logemann. Der Fachmann befürchtet, dass die Tierheime zum Ende des Jahres aus allen Nähten platzen werden. „Irgendwann ist das hier alles vorbei“, meint Logemann im Hinblick auf die Corona-Einschränkungen. Und spätestens wenn der normale Alltag wieder Einzug halte, sei dann für den Vierbeiner keine Zeit mehr da.

Vorsicht bei Hunden aus dem Tierschutz

„Nichts ist einfacher, als an einen Hund zu kommen“, erklärt der Hundetrainer. Dabei ließen sich die Menschen viel zu häufig von Bildern leiten. „Ein Hund wird im Internet gesehen, für niedlich befunden und schließlich gekauft“, schildert Logemann die Praxis. Oft seien darunter auch Hunde aus dem Tierschutz. Dabei rät er jedem ohne Hundeerfahrung dringend davon ab, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen. „Niemand weiß, was so ein Hund wirklich erlebt hat“, sagt Logemann. Ohne fachmännische Unterstützung ende so ein Vorhaben leider nicht selten in einer Vollkatastrophe. Oder die Entscheidung falle auf eine Rasse mit Eigenschaften, denen der Halter gar nicht gerecht werden könne. „Wer ein gebrauchtes Auto kauft, prüft mehrfach, lässt sich beraten und wiegt ab. Einen Hund kaufen viele einfach so, ohne sich vorher entsprechend zu informieren“, beschreibt Logemann die Misere.

Beratung vor dem Kauf

Götz Logemann rät allen, die planen, sich einen Hund anzuschaffen, zuvor eine Kaufberatung in Anspruch zu nehmen. „In den zehn Jahren, in denen ich jetzt hier bin und so eine Beratung anbiete, ist das nur zweimal in Anspruch genommen worden“, bedauert der Hundeerzieher. Viele Enttäuschungen könnten so vermieden und der passende Hund an den passenden Halter vermittelt werden.

Von Sandra Remmer