Seelze

Der DRK Ortsverein Letter hat am Donnerstag eine Blutspendeaktion im Saal der Seelzer Bürgerstuben organisiert. „Es ist toll, dass sich die Menschen trotz dieser Hitze auf den Weg gemacht haben“, würdigte Heidi Stempor die Menschen, die trotz der Sommerhitze kamen. Anschließend gab es für die Spender des lebensrettenden Blutes zur Stärkung ein lecker-leichtes Pasta-Menü mit Huhn, natürlich auf Wunsch auch zum Mitnehmen. Doch zahlreiche Blutspender genossen den schattigen Außenplatz im Biergarten von Seelzes Bürgerstuben und belohnten sich für ihren Einsatz mit einem entspannten Tagesausklang inklusive Kaltgetränk.

Dank an verlässlichen Spender

Holger Eubel aus Gümmer bekam neben seiner Mahlzeit außerdem ein DRK-Handtuch-Set und Sekt geschenkt. Denn der 71-Jährige spendete am Donnerstag zum 160. Mal. „Das sind bis jetzt schon sagenhafte 80 Liter Blut“, rechnete Stempor aus. Die Vorsitzende des DRK Ortsvereins Letter bedankte sich im Namen der Ehrenamtlichen sehr herzlich für Eubels Verlässlichkeit.

Eine Spenderin, die ungenannt bleiben wollte, berichtete von ihrem Entschluss, regelmäßig Blut zu spenden. „Ich lag in der Klinik, und es ging mir wirklich unglaublich dreckig. Da sagte der Arzt: Rufen wir in Springe an und versuchen, eine passende Konserve zu kriegen. Zum Glück klappte das gleich, und es ging mir ab da gesundheitlich langsam wieder besser. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Spender Eubel war dagegen noch nie auf eine Blutkonserve angewiesen und sagte: „Das darf auch so bleiben.“

Karin Jendritzka und Heidi Stempor vom DRK-Ortsverein Letter weisen bereits jetzt auf die nächste Blutspende hin. „Am 10. September sind wir nachmittags im Saal des Restaurants Hellas am Leinstadion. Erstspender sind willkommen.“ Und bis dahin ist die Witterung mit Sicherheit wieder ein bisschen kühler.

Von Patricia Chadde