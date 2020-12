Seelze

Besondere Seelzer Ereignisse, wie den Brand der Schwefelkohlenstoff-Abteilung in der chemischen Fabrik Riedel de Haën im Juli 1935, hielt Robert Kater ebenso in Schwarz-Weiß-Fotografien fest, wie das Leine-Hochwasser im März 1943. Aber auch Almhorster Mühle und Landschaften faszinierten den Autodidakten, der zu seinen Wanderfahrten mehrere Alben anlegte.

Kater wurde 1893 in Hannover geboren und zog mit seinen Eltern häufig um. Eine Zeit lang wohnte die Familie sogar in Berlin. Mit der Heirat von Frida Sprengel, die aus Langreder stammte, wurde Seelze die neue Heimat des Paares. Ab 1918 arbeitete Kater in der Malergruppe der chemischen Fabrik Riedel de Haën. 1921 wurde mit Sohn Walter das einzige Kind geboren.

Robert Kater arbeitet als Maler in Seelzes chemischer Fabrik Riedel de Haën und macht mit Selbstauslöser ein Bild von sich und seinen Kollegen. Quelle: Robert Kater

Frida und Robert Kater waren in einem alten Fachwerkhaus Am Wehrberg 15 zu Hause. Das Gebäude ist inzwischen abgerissen, doch Katers Enkelin Rita Rosenkranz hat den geheimnisvollen Dachboden noch genau vor Augen. „Mein Großvater hatte sich ein Fotolabor eingerichtet, entwickelte die belichteten Glasplatten und übertrug das Motiv dann auf Fotopapier“, erzählt sie aus der Erinnerung. „Einen kleinen Raum hatte er abgetrennt. Dort stand seine Staffelei, denn er malte auch Ölbilder.“

Fotomotive sammelt Kater auf Wanderfahrten

Der Wahl-Seelzer Kater kombinierte Fotografie und Malerei ohne Vorbehalte. Bestimmte Landschaften, die seine Kunden gern in Öl festgehalten haben wollten, suchte Kater mittels Fahrrad auf, um dann Fluss, Heide, Feld und Wald in Form einer Fotografie festzuhalten. Dann projizierte er die Fotografie auf Leinwand, um das Motiv erst maßstabgetreu zu skizzieren und schließlich mit Ölfarbe zu vollenden. „Mein Großvater hat die Bilder für kleines Geld verkauft. Noch heute sprechen mich manchmal Leute darauf an“, berichtet Rosenkranz.

Maler arbeitet in chemischer Fabrik

Hauptberuflich war Kater als Maler bei der chemischen Fabrik Riedel de Haën angestellt. „Das war eine abwechslungsreiche Tätigkeit“, berichtet Rosenkranz, die ein herzliches Verhältnis zu ihren Großeltern pflegte. Kater fertigte Schablonen an, um dann Säcke und Kisten zu beschriften. Dafür wurde die Farbe mit einem harten Pinsel auf den jeweiligen Untergrund getupft. Kessel streichen und Renovierungsarbeiten in den Produktionshallen und Büros erledigte der gelernte Maler ebenfalls.

Ein Blick auf Seelzes Vergangenheit

Heute ermöglicht Katers Schaffen einen Blick in das Leben und Arbeiten in Seelze vor hundert Jahren. Eines von Katers Zeitzeugnissen, der Überflug eines Zeppelins samt begeisterter Zuschauer schaffte es sogar in den Fotokalender für 2021, der von Stadt und Kevin Quadt von der Firma Foto Kurth zugunsten des Seelzer Brotkorbs aufgelegt wird.

Als die Almhorster Mühle noch Flügel hat, macht Robert Kater ein Foto von ihr. Quelle: Robert Kater

Darüber hinaus lichtete der vielseitig interessierte Kater auch Dampflokomotiven, den Kanalbau und das Leine-Hochwasser ab. Alltägliches, wie Riedels Werkhallen, Nachbarn vor ihrem Haus und die eigene Familie setzte Kater ebenfalls in Szene. Heute hütet seine Enkeltochter die eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die immer wieder überraschende Rückblicke in das Leben von Seelzern ermöglichen.

Mit Fahrrad und Zelt in die Natur

Eines faszinierte Rosenkranz ganz besonders: „Meine Großeltern sind mit dem Fahrrad in Urlaub geradelt.“ Das Zelt kam auf den Gepäckträger und los ging es in die Botanik. Außer Proviant und Luftpumpe war Robert Katers Kamera selbstverständlich immer dabei.

Von Patricia Chadde