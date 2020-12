Seelze

Seelze im vergangenen Jahrhundert – so lautete dieses Mal der Aufruf, mit dem sich Carsten Fricke vom Stadtmarketing und Kevin Quadt vom Fotostudio Kurth an die Seelzer gewandt und den Aufruf für den neuen Fotokalender gestartet haben. Es ist bereits die fünfte Auflage dieses Benefizkalenders, dessen ursprüngliche Idee von Bürgermeister Detlef Schallhorn stammt. Wie auch in den Vorjahren unterstützen die Käufer des Kalenders mit ihrem Kauf den Seelzer Brotkorb, der wieder einmal Nutznießer der Aktion ist und den Verkaufserlös – abzüglich der Produktionskosten – erhält.

Einsendungen reichen für fünf Kalender

„Wir hatten so viele Einsendungen, wir hätten locker fünf Kalender füllen können“, sagte Carsten Fricke. Die Auswahl unter den vielen tollen Motiven sei nicht leicht gefallen. „Jeder, der mal in Seelze gelebt hat oder lebt, wird in dem Kalender etwas wieder finden“, unterstrich Kevin Quadt. Zum ersten Mal nicht mit dabei sei das Obentraut-Denkmal. Dafür aber so prägnante Ort wie zum Beispiel der Treffpunkt an der Eiche an der Straße Am Wehrberg. „Den muss hier früher jeder gekannt haben“, sagte Quadt. Auch in Vergessenheit geratene Orte wie die Bunkerstation am Lohnder Meer oder das ehemalige Contigelände auf dem Grundstück an der Hannoverschen Straße, auf dem heute zwei große Discounter ihr Zuhause gefunden haben. Zu sehen sind auch historische Aufnahmen von der Arbeit auf dem Feld, ein Zeppelinflug über der Obentrautstadt oder ein Familienausflug mit der Pferdekutsche am Sonntagnachmittag in Döteberg. „Wir waren vor allem überrascht, welch gute Qualität die eingereichten Aufnahmen hatten“, so Quadt. Deshalb sei es auch möglich gewesen, die Fotos problemlos zu vergrößern.

Anzeige

Auflage ist auf 100 Stück limitiert

Gleich zwölf Exemplare sicherte sich Detlef Schallhorn, um sie an die Ortsbürgermeister zu verschenken. „Auch wenn es dieses Mal keinen Neujahrsempfang wie gewohnt geben wird“, sagte Schallhorn. Wer sich noch einen Kalender sichern möchte, sollte sich nicht mehr zu viel Zeit damit lassen. „Etwa 80 Stück sind noch im Verkauf“, sagte Quadt. Die Auflage ist auf 100 Stück limitiert, eine Nachproduktion ist nicht vorgesehen.

Von Sandra Remmer