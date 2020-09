Lohnde

Helga und Heinz Hengstmann sitzen gut gelaunt in ihrem Lohnder Wohnzimmer. Vor 70 Jahren haben die beiden in Seelze geheiratet, weshalb am Mittwoch gleich um 11 Uhr Petra Rudszuck als stellvertretende Präsidentin der Region Hannover in der Krummen Masch zum Gratulieren vorbei kommt. Sie zeigt dem Paar die persönliche Unterschrift von Regionspräsident Hauke Jagau auf der Gratulationsurkunde und das Gnadenhochzeitspaar weiß natürlich, dass der in Seelze aufgewachsen ist. Lohndes Ortsbürgermeister Wilfried Nickel ist ebenfalls zur Stelle, liest die Urkunde der Stadt Seelze mit Detlef Schallhorns Unterschrift vor und überreicht einen Präsentkorb voller Leckereien mit dem Hengstmanns auf jeden Fall über den nächsten Monat kommen könnten. Selbst Ministerpräsident Stephan Weil würdigt sieben Ehejahrzehnte und wünscht für die Zukunft alles Gute.

Das Hochzeitsfoto von Helga und Heinz Hengstmann aus dem Jahr 1950 zeigt sie mit ihren nächsten Angehörigen. Quelle: Patricia Chadde

Anzeige

Gäste, Urkunden und Präsentkörbe – das Paar genießt die Aufmerksamkeit und wird von den Angehörigen nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Sohn Burkhard (69) hat seinem Hund Coco eine rote Schleife umgebunden, während Enkeltochter Julia Tabletts mit Häppchen reicht. Ehrensache, dass auch Heinz Hengstmanns jüngere Schwester Ilse Möhlenbrock aus Oldenburg anreiste, schließlich war sie 1950 ebenfalls zugegen.

„Feiern können sie wirklich“

„Wir standen uns schon als Kinder sehr nahe, obwohl ich zwölf Jahre jünger bin“, berichtet Möhlenbrock. Was die beiden unter anderem zusammen schweißte, waren tragische Verluste. Der 1915 geborene Bruder war im Zweiten Weltkrieg gefallen, der 1919 geborene vermisst. bei der Vermählung 1950 war sie natürlich dabei: „Ich hatte mein blaues Sonntagskleid angezogen“, erinnert sich Möhlenbrock an die kleine Gesellschaft in der Heimstättenstraße. Den Beginn seiner Ehe feierte das Paar damals im engen Familienkreis. Doch mit den Jahren wurden die Partys opulenter. „Feiern können sie wirklich“, berichtet Enkelin Julia (44) und erzählt von den großen Festen zur Silbernen und Goldenen Hochzeit, die im eigens aufgebauten Gartenzelt mit Holzfußboden zelebriert wurden.

Zusammenhalt wird groß geschrieben

„Schon mein ganzes Leben lang leben wir hier zusammen“, erklärt Julia und das sei eine Familientradition, denn ihre Großeltern und Urgroßeltern mütterlicherseits bauten den Wohnsitz in der Krummen Masch gemeinsam, pflegten den Garten und verwöhnten die Nachkommen. Als gelernte Schneiderin nähte Helga Hengstmann tolle Sachen – auch andere Handarbeiten zählten zu ihren Hobbys. Von ihrem Kochtalent profitieren dagegen neben Ehemann Heinz auch alle anderen Angehörigen: So schwört Urenkel Johannes auf Helgas Kartoffelbrei, „der eine Geheimzutat enthält“, wie sich der junge Lohnder sicher ist.

Die Braut freute sich vor allem über das herzliche Kompliment zu ihrem frischen Aussehen. „Es kommt einem wirklich vor, als wäre es gestern. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen“, sagt Helga Hengstmann und strahlt Ehemann Heinz an. Der kehrte nach seinen Arbeitstagen bei Conti und VW gerne nach Hause zurück – und dass sein Schwiegervater einst die Zustimmung zur Eheschließung verzögerte ist inzwischen eine Anekdote, über die elegant hinweggefeiert wird.

Von Patricia Chadde