Seelze

Eine Lastwagenladung mit Konserven, Babynahrung, Hygieneartikeln und Putzmitteln haben Seelzer in das hochwassergeschädigte Ahrbrück (Landkreis Ahrweiler/Rheinland-Pfalz) gebracht. Für Gerold Papsch, der die Spenden organisiert hatte, steht jetzt schon fest, dass es Ende September oder Anfang Oktober eine zweite Hilfsaktion geben soll. „Wir werden vorher nachfragen und passgenau das liefern, was gebraucht wird.“

Schneider berichtet von erschütternden Eindrücken

„Die Idee ist gut, deshalb habe ich mich bereit erklärt, die Aktion zu unterstützen“, sagt der Seelzer Steinmetzmeister Oliver Schneider, der mit Papschs insgesamt sechsköpfigem Team ins Ahrtal gefahren ist. Bereits zehn Kilometer vor dem Ort sei ihm die große Zahl an Fahrzeugen von Bundeswehr, Technischem Hilfswerk und Feuerwehren aufgefallen, aber ebenso die Menge an Landwirten mit Treckern samt großen Anhängern sowie zivilen Fahrzeugen mit Kennzeichen aus ganz Deutschland. Dieses große Aufgebot sei auch mehr als notwendig, denn im Ort habe es erschütternde Bilder gegeben. „An der Ahr entlang liegen riesige Schuttberge, in denen alles zu finden ist – Beton, Plastikteile, Steine und Autos.“ Auf der einen Straßenseite habe das Wasser bis ins zweite Obergeschoss gestanden, auf der anderen bis in die erste Etage.

Steinmetz hofft auf Wiederaufbau

Besonders betroffen sei er über die alten Handwerksbetriebe gewesen, die allesamt ohne Inventar leer gestanden hätten. „Hoffentlich bauen die das wieder auf“, sagt Schneider. Ansonsten drohten viele alte Handwerkstraditionen verloren zu gehen. Kurioserweise seien die Weinberge in dem kleinsten Weinbaugebiet Deutschlands nicht betroffen gewesen, wohl aber die Betriebe, die Trauben verarbeiten.

Eine Gruppe von Seelzern hat auf Initiative von Gerold Papsch eine Lastwagenladung mit Konserven, Babynahrung und anderen Hilfsgütern ins hochwassergeschädigte Ahrtal gebracht.

Hilfsgüter an Sammelstelle abgegeben

Der Lastwagen aus Seelze sei pünktlich an der Sammelstelle am Ortsrand eingetroffen und entladen worden. „Wir haben auch 120 Steaks für die Helfer dabei gehabt“, sagt Schneider. Für die Dorfbewohner sei die Sammelstelle auch eine Art Nachrichtenbörse gewesen. Immer wieder hätten sich Menschen umarmt, die zunächst keine Gewissheit über das Schicksal von Angehörigen und Nachbarn gehabt hatten.

Allerdings habe es auch traurige Geschichten gegeben. So habe eine Familie die Warnung der Feuerwehr in den Wind geschlagen, weil sie sich auf die Sicherheit ihres Neubaus verlassen hatten. Tatsächlich sei dann aber das gesamte Holzgebäude vom Fundament gespült worden, eine Frau und ihre Tochter kamen dabei ums Leben. Dazu kämen zahlreiche Alltagsprobleme, weil viele Menschen immer noch kein Wasser oder Strom hätten. „Wir sind weggefahren mit dem Gedanken, dass der Aufbau noch Jahre dauern wird.“ Auf der Rückfahrt sei auch die Idee aufgekommen, noch eine weitere Tour zu machen und gezielt die Dinge zu beschaffen, die benötigt werden, sagt Schneider.

Im Ahrtal hat das Hochwasser große Schäden verursacht. Quelle: privat

Papsch freut sich über großzügige Spenden

Gerold Papsch, der sich in Seelze für die CDU um das Amt des Bürgermeisters bewirbt, freut sich über die großzügigen Spenden der Seelzer. Den Warenwert schätzt er auf 8000 Euro. Dazu käme der von der Spedition Kaufmann zur Verfügung gestellte Lastwagen, womit das Gesamtvolumen bei etwa 10.000 Euro liege. In Ahrbrück, ein Dorf mit 1134 Einwohnern, seien glücklicherweise nur wenige Menschen gestorben. Dies sei in erster Linie das Verdienst der freiwilligen Feuerwehr. „Die Feuerwehr hat sich gesagt, hier stimmt was nicht, und ist dann von Haus zu Haus gegangen und hat so den ganzen Ort evakuiert.“ Leider habe die Familie in dem neuen Holzfertighaus den Feuerwehrleuten nicht geglaubt.

In Ahrbrück habe es viele ehrenamtliche Helfer gegeben. Wichtig seien auch Ansprechpartner vor Ort. „Wir hatten alles dabei, was bestellt wurde.“ Ein mit Mineralwasser beladener Lastwagen sei dagegen weitergeschickt worden, weil es in Ahrbrück genug zu trinken gab.

Von Thomas Tschörner