Heimatmuseum: Besucherrekord, rätselhafte Kugeln und spannende Ausstellungen

Seelze

Das Heimatmuseum Seelze freut sich über einen Besucherrekord. Genau 3625 Menschen haben im vergangenen Jahr die Räume des Museums im Alten Krug besucht. „Auf Seelze bezogen bedeutet das, dass jeder zehnte Einwohner einmal bei uns war“, sagt Knut Werner, Vorsitzender des Museumsvereins. Das Jahr 2019 sei das erste volle Jahr am neuen Standort im Alten Krug in Seelzes Zentrum gewesen, den das Heimatmuseum im September 2018 eröffnet hatte. Diese Besucherzahl sei im vorherigen Domizil in Letter nie erreicht worden, sagte Werner. In den Räumen an der Straße Im Sande seien jeweils weit unter 3000 Gäste gezählt worden.

Das Museum will diese in Döteberg gefundene Kanonenkugel näher untersuchen lassen. Quelle: Thomas Tschörner

Eisenkugel gibt Rätsel auf

Doch der Verein kann sich nicht nur über einen Besucherrekord freuen auch historisch ist einiges los. Rätsel gibt dem Museumsverein derzeit eine Eisenkugel auf, die vor einigen Tagen bei Ausschachtungsarbeiten in Döteberg in zwei Meter Tiefe gefunden wurde, sagt Werner. „Es wäre schön, wenn es eine Kugel aus dem 30-jährigem Krieg ist, wegen Obentraut“, verweist Werner auf Seelzes Imagefigur Michael von Obentraut, einen in Seelze ums Leben gekommenen Reitergeneral aus dem 30-jährigem Krieg. Tatsächlich sei aber alles ungewiss. Deshalb werde das Museum die mutmaßliche Kanonenkugel im Historischen oder Landesmuseum Hannover untersuchen und das Alter schätzen lassen.

Eine Aufnahme zeigt Mitglieder des Radfahrvereins Wanderlust aus Gümmer: Das Heimatmuseum hofft, dass jemand den Namen des dritten Mannes neben Alfred Döpke (rechts) und Heinrich Korthauer (Mitte) kennt. Quelle: privat

Wer kennt den dritten Radfahrer?

Für dieses Jahr plant das Museum eine Ausstellung über Seelzes Radfahrvereine. Vor dem Ersten Weltkrieg habe es in fast jedem Dorf der heutigen Stadt Seelze einen Radfahrverein gegeben, deren Mitglieder größtenteils aus der Arbeiterschaft kamen, sagt die stellvertretende Vorsitzende Waltraud Gertz. Die Vereine bestanden zum Teil bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie Ehrenschleifen aus dem Jahr 1965 zeigen. Aus Gümmer lägen wenige Informationen aus den Anfängen der Vereine vor. Zum Teil gebe es aber Lücken. So sei nicht klar, wer der dritte Mann auf einem alten Foto sei. Gertz nimmt unter (05137) 4392 Rückmeldungen entgegen. Willkommen sind zudem weitere Hinweise und Material zu den Radfahrvereinen.

Im Schnitt kommen sonntags 40 Interessierte

An den regulären sonntäglichen Öffnungszeiten, jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr, seien 2157 Besucher registriert worden. Dies seien durchschnittlich 40 Gäste pro Sonntag. In Letter seien es dagegen an manchen Sonntagen nur drei bis fünf Interessierte gewesen. Als Grund für die Steigerung führt der Museumsverein die gute Lage in Seelzes Innenstadt. Zu den regulären Besuchern kämen 524 Gäste von 20 Hochzeiten in den Museumsräumen, 19 Schulklassen mit 361 Schülern, ein Kindergarten mit 33 Jungen und Mädchen sowie 54 Führungen für Gruppen mit zusammen 550 Teilnehmern. „Das hat enorm zugenommen“, sagt Waltraud Gertz. Das Museum profitiere aber nicht nur von der günstigen Lage, sondern auch von der umliegenden Gastronomie wie Flügels Restaurant und dem Eiscafé Eis Fantasy. Für Besucher sorgten zudem Großveranstaltungen der Stadt. Allein beim Seelzer Lichtermeer hätten etwa 400 Besucher den Weg ins Museum gefunden, sagte Werner. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 142 Öffnungstage gegeben. Dabei seien die Besucher stets mit Kaffee und Kuchen bewirtet worden – gegen eine Spende. „Wir beleben damit auch das Stadtzentrum“, sagt Gertz. Für seine Arbeit sucht der Museumsverein noch weitere Mitstreiter, die sich mit Waltraud Gertz unter Telefon (05137) 4392 und mit Knut Werner unter der Rufnummer (05137) 92921 in Verbindung setzen können.

Erzählcafé zu Puppenstuben und Ritterburgen

Passend zur aktuellen Ausstellung „Bunte Welt der Puppenstuben“ wird es am Sonntag, 2. Februar, ab 15 Uhr wieder ein Erzählcafé geben. Dabei können Seelzer berichten, wie sie als Kinder mit Puppenstuben, Ritterburgen sowie Modelleisenbahnen und Carrera-Bahnen gespielt haben, sagt Werner. Die Ausstellung endet am Sonntag, 23. Februar. An diesem Tag werden um 16 Uhr auch die Gewinner ausgelost, die sich an der Rätselaktion des Museums beteiligt hatten. Preise gibt es für Kinder bis zwölf Jahre, Jugendliche von 13 bis 17 Jahre und für die Erwachsenen ab 18 Jahre. Als nächste Ausstellung wird „Kunst im Museum“ vorbereitet, die am 15. März eröffnet werden soll. Dabei werden Arbeiten eines Seelzer Künstlers gezeigt.

Von Thomas Tschörner