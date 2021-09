Seelze

Das Heimatmuseum Seelze feiert am Sonntag, 10. Oktober, sein 30-jähriges Bestehen mit einem Weinfest und diversen Aktionen. Der Gründungstermin war bereits am 24. April 1991 und ist keineswegs vergessen worden. „Wir wollten eigentlich schon im April feiern, aber wegen der Corona-Maßnahmen war alles geschlossen“, sagt Knut Werner, Vorsitzender des Museumsvereins. Nun soll die Feier nachgeholt werden.

Nachdem das Museum sich bereits im September vergangenen Jahres über den Erfolg eines Weinfestes freuen konnte, soll nun daran angeknüpft werden. Am Sonntag, 10. Oktober, steht um 14 Uhr zunächst eine kleine Feierstunde mit Vertretern von Politik, Museumsverband und Gründungsmitgliedern sowie allen Interessenten auf dem Programm. In den Räumen des Alten Kruges wird zudem die Geschichte den Museums in den vergangenen 30 Jahre auf Stellwänden zu verfolgen sein. Anschließend gibt es gegen Spenden Kaffee und Kuchen.

Zelte auf dem Platz vor dem Alten Krug

Auf dem Platz vor dem Alten Krug sind zudem diverse Stände geplant. „Wir wollen draußen ein paar Zelte aufstellen“, sagt Werner. Dort soll gezeigt werden, wie gebuttert wird. Susanne Richter wird selbstgemachte Seifen verkaufen, ein Imker Honig, die Bürgerstiftung Seelze verkauft Bücher, und die Pfadfinder aus Lohnde ziehen Kerzen. Der Museumsverein werde Bierzeltgarnituren aufstellen und Wein anbieten, auch um Einnahmen für die weitere Arbeit zu erwirtschaften.

Wein und Butterbrote haben im September 2020 für eine gesellige Atmosphäre gesorgt. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

3-G-Regel wird kontrolliert

„Wir wollen an die Zeit der Gründung vor 30 Jahren erinnern“, sagt Werner. Gleichzeitig wolle der Museumsverein den Seelzern auch etwas anbieten. „Es ist in Corona-Zeiten gut, wenn überhaupt etwas stattfindet“, ist der Vorsitzende überzeugt. Im September sei es gut gelaufen. Deshalb hoffe er auf eine schöne, kleine Veranstaltung. Alle Besucher müssen die 3-G-Regel einhalten, also vorweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Das werde auch kontrolliert.

Das Heimatmuseum ist bereits zweimal mit dem Museumsgütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen-Bremen zertifiziert worden. Zuletzt hatte das Museum die begehrte Plakette 2016 erhalten, die damals nur 17 Museen in Niedersachsen und Bremen erhalten hatten. Dieses Gütesiegel gelte allerdings nur bis 2022. Das Museum arbeite aber bereits an einer neuen Zertifizierung, sagte Werner. Dies bedeute einen hohen Aufwand, weil nicht nur Konzept und die Arbeit dokumentiert werden müssten, sondern unter anderem auch eine angemessene Aufbewahrung der Exponate und des Magazins nachgewiesen werden muss.

Von Thomas Tschörner