Seelze

Das Familienservicebüro der Stadt Seelze reagiert auf den Mangel an Hebammen. Jeweils donnerstags soll Sarah Rittweger von 9 bis 10 Uhr werdende Mütter und Frauen mit Säuglingen unterstützen.

In Seelze sind derzeit 4700 Kinder und Jugendliche im Alter bis 16 Jahre gemeldet. Damit zählt die Stadt zu den „jüngsten“ Kommunen der Region. Rund 350 Säuglinge kommen jedes Jahr hinzu. Durch sie wird ein Problem von besonderer Tragweite offensichtlich: Es fehlen Hebammen, die die werdenden Mütter und Wöchnerinnen fachkundig betreuen können. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen die Leistung, wenn die Frau Beratungsbedarf hat, doch es lässt sich meist keine Fachkraft finden. Daher stehen bei Fragen, Sorgen und Problemen nur der Besuch beim Gynäkologen oder einer Klinik zur Wahl. Auch Hebamme Sarah Rittweger ist bis April 2021 komplett ausgebucht.

Anzeige

In Seelze fehlen drei Vollzeithebammen

Um den Missstand des Hebammenmangels abzumildern – rechnerisch fehlen im Seelzer Stadtgebiet drei Vollzeitstellen dieses Berufszweiges –, haben Edda Apitz und ihre Mitstreiterinnen vom Familienservicebüro der Stadt Seelze eine weiterführende Idee entwickelt. Ende Oktober wird das Projekt „Hebammensprechstunde“ in Kooperation mit dem Familienservicebüro starten. Das Angebot ermöglicht künftig jeden Donnerstagvormittag ein persönliches Gespräch zwischen Hebamme Rittweger und der Schwangeren beziehungsweise jungen Mutter. Von Tipps gegen Sodbrennen über Körperwahrnehmung bis zu geburtsvorbereitender Gymnastik informiert Rittweger Interessierte. Wer Fragen oder Ängste hat, ist ebenso willkommen. Wer einen Sprechstundentermin in der Hebammenambulanz wahrnehmen möchte, wird um telefonische Anmeldung unter (0151) 70870146 oder um eine E-Mail an info@hebamme-in-garbsen.de gebeten.

Hebamme ist für alle Fragen offen

Nach der Geburt schaut sich Sarah Rittberger dann gerne Mutter und Baby gemeinsam an und klärt typische Fragen, zum Beispiel wenn die Gewichtszunahme des Neugeborenen zu gering ist. Auch mangelnder Milchfluss oder Brustentzündung können Themen sein. „Ich bin da ganz offen“, sagt Rittberger, die sich nach der Geburt ihres ersten Kindes für den Beruf Hebamme entschied und bis auf die Entbindung selbst alles rund um Schwangerschaft und Wochenbett betreut. Weil die Pandemie derzeit besondere Ängste schürt, können natürlich auch Sorgen zur Sprache kommen. „Bitte Mutterpass und Krankenkassenkarte mitbringen“, bittet Sarah Rittweger. Wer bereits sein Baby geboren hat, möge außerdem das Vorsorge-Untersuchungsheft einstecken.

Von Willkommensgruß bis Vätercafé

Seelze ist besonders kinderreich, hat aber auch viele attraktive Angebote für junge Eltern und ihren Nachwuchs zu bieten. So betreut Marita Lilienthal vom Familienservicebüro den Willkommensgruß für jeden Neu-Seelzer. Neben Gratulation und Informationen liegt sogar ein selbst gestricktes Mützchen dabei, das die Frauen vom Verein Nachbarschaft aktiv Letter in liebevoller Handarbeit für die Babys anfertigen. „Eigentlich sollten sich Eltern das gestrickte Geschenk selbst aussuchen. Doch aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr kommen wir nicht persönlich zu Besuch, sondern schicken das Päckchen mit der Post“, erklärt Lilienthal. Dritte im Service-Bunde ist Susann Glemnitz, die junge Mütter möglicherweise schon durch das Stillcafé im Alten Krug kennenlernen konnten. Glemnitz bietet aktuell montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 10.15 bis 12.15 Uhr im Veranstaltungszentrum Alter Krug an der Hannoverschen Straße 15a das Stillcafé an.

Veranstaltungen des Familienservicebüros Montags: 9 bis 12 Uhr, Stillcafe, Susan Glemnitz, Telefon (05137) 9986291, kostenlos 16.30 bis 18 Uhr: Yoga für Kinder, Inna Rumjanceva, Telefon (0157) 52699034, kostenpflichtig 18 bis 19.30 Uhr: Yoga für Väter Inna Rumjanceva, kostenpflichtig Dienstags: 10 bis 12 Uhr: Babymassage / Gebärdenkurs, Susan Glemnitz 16.30 bis 18.30 Uhr: Mutter-Kind-Yoga, Inna Rumjanceva, kostenpflichtig Mittwochs: Vormittags zwei Malibu-Kurse, Sabrina Seeker, Telefon (01522) 1908079, kostenpflichtig (65 Euro) Donnerstags: 9 bis 12 Uhr: Stillcafe, Susan Glemnitz, kostenlos Freitags: Vormittags Malibu-Kurse, Sabrina Seeker, kostenpflichtig (65 Euro) 11.30 bis 12 Uhr: Mutter Kind Yoga, Inna Rumjanceva, kostenpflichtig 16 bis 18.30 Uhr: Offene Sprechstunde Welcome, Susan Glemnitz (05137) 9986291. Sonnabends: 10 bis 11.30 Uhr jeden letzten Sonnabend im Monat: Vätercafe, Axel Hengst, Telefon (0511) 4582162 oder E-Mail info@mannigfaltig.de, kostenlos Die Angebote finden im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a in Seelze statt. Bei Fragen oder Anregungen kann sich jeder im Familienservicebüro bei Edda Apitz unter Telefon (05137) 828348 melden.

Von Patricia Chadde