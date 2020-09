Gümmer

Der siebte Haus- und Hofflohmarkt hat am Wochenende zahlreiche Besucher auch aus den umliegenden Orten nach Gümmer gelockt. „Sogar aus Wennigsen und Wunstorf kamen die Interessenten“, sagt Nadine Pfeiffer, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Dedensen/ Gümmer. Gemeinsam mit den Kollegen des Ortsrates hat sie den diesjährigen Flohmarkt organisiert. Das Interesse war groß. Noch in den Morgenstunden des Veranstaltungstages, so Pfeiffer, hätte sie Anfragen per E-Mail erhalten.

Mehr als 70 Stände

Bereits ab 11 Uhr hatten alle Verkäufer ihre Stände aufgebaut. Die Besucher konnten sich mithilfe eines Lageplans und der Auflistung aller Anbieter orientieren. „ Spielzeug, Bücher, Haushaltswaren, Trödel und sogar Möbel wurden angeboten“, berichtet Pfeiffer. Viele Besucher seien sehr froh gewesen, im Rahmen der Corona-Pandemie etwas Normalität erleben zu können. Unter Einhaltung der Abstandsregelung konnten sie an mehr als 70 Ständen auf Schnäppchensuche gehen.

Von Heike Baake