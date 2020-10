Harenberg

„Alle halbe Stunde kommt ein Lastwagen“, sagte Florian Günzl von der Abteilung Gebäudemanagement der Stadt Seelze. Schon von Weitem haben Autofahrer und Fußgänger am Dienstag den gelben Kran sehen können und auch die Halteverbotsschilder in der Fössestraße deuteten auf ein besonderes Ereignis hin: Die Container für Harenbergs Grundschüler und Lehrer wurden in zehn Modulen geliefert und zusammengebaut.

Noch gleicht der Schulhof der Grundschule einer Baustelle. Quelle: Heike Baake

Es sei dabei wichtig gewesen, die Logistik so zu organisieren, sodass für die direkt neben dem Schulhof liegenden Feuerwehr eine durchgängige An- und Abfahrt gewährleistet sei, erklärt der Mitarbeiter der Stadt Seelze. Dass alle Nachbarn sich an die Verbotsschilder hielten und keine Fahrzeuge unerlaubt in der Straße parkten, sorgte für einen reibungslosen Ablauf. „Sobald alle Anlieferungen abgeschlossen sind, werden die Schilder vom Betriebshof wieder abgebaut“, sagte Günzl.

Container noch im Rohbau

Das Innere der Container gleicht einem Rohbau: Kabel hängen von den Decken, die Wände sind nicht gestrichen. In rund drei Wochen soll alles fertig sein. „Dann stehen auch die Tische und Bänke und die Whiteboards sind angebracht“, erklärte Günzl. Auch Architektin Andrea Gerke, die das Bauprojekt begleitet, zeigte sich zufrieden. Die Dämmung der Container entspräche der aktuellen Energieeinsparverordnung, erklärte sie. Eine Garantie, dass die Jungen und Mädchen in den kalten Herbst- und Wintermonaten in den Räumlichkeiten nicht frieren werden, ist dies allerdings nicht. Auch die Container müssen im Rahmen der Corona-Maßnahme, wie alle anderen Klassenzimmer auch, regelmäßig gelüftet werden.

Architektin Andrea Gerke und Florian Günzl von der Stadtverwaltung überprüfen die Bauarbeiten. Quelle: Heike Baake

Zwischenlösung für drei Jahre

Der Engpass, der nach den Sommerferien an der Schule entstanden war, wurde durch die Räumlichkeiten der Barbara-Kirchengemeinde aufgefangen. Dort wurden bisher Schüler im Gemeinderaum unterrichtet. Durch den Aufbau der Container sind nun zwei Klassenräume und ein kleiner Flur entstanden, die die Kapazitäten der Grundschule, die von 123 Jungen und Mädchen besucht wird, erweitern. Bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule sollen sie als Zwischenlösung genutzt werden. Nach aktuellem Stand rechnet die Stadt Seelze damit, das die neue Grundschule am westlichen Ortsrand bis ende 2023 fertiggestellt wird.

