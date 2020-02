Harenberger fordern Drainage für den Friedhof

Harenberg

Eine neu gegründete Interessengruppe Friedhof Harenberg fordert die Erneuerung oder gegebenenfalls auch die Erweiterung der Drainage auf dem Friedhof. Die Entwässerung sei dringend erforderlich, um eine würdevolle Totenruhe zu ermöglichen. Aktuell beeinträchtigen hohe Grundwasserstände in Teilbereichen die Verwesung der Bestatteten. So werden auf dem Friedhof an einigen Stellen bei der Einebnung von Gräbern sogenannte Wachsleichen gefunden – obwohl 25 Jahre nach der Bestattung keine sterblichen Überreste mehr zu sehen sein sollten. Der Stadt Seelze ist das Problem bekannt: Das jetzt vorgelegte Friedhofskonzept schlägt drei Varianten für Harenberg vor, die von der Schließung über den Weiterbetrieb in bisherigem Umfang bis hin zur Beschränkung auf Urnenbestattungen reichen.

Wie kann es mit dem Harenberger Friedhof weitergehen? Die Zukunft ist derzeit unklar. Quelle: Patricia Chadde

Politik ist gefordert

Über die Zukunft des Harenberger Friedhofs muss die Politik entscheiden. Variante A sieht die Schließung der Anlage vor, die noch 25 Jahre lang gepflegt und dann entwidmet werden würde. Damit könnten die bisherigen Kosten von jährlich 31.500 Euro gesenkt werden, die Gutachter sehen Einsparmöglichkeiten von gut 20.000 Euro im Jahr. Nach der Entwidmung könnte die Anlage als Grünfläche oder Park weiter gepflegt werden. Unklar sei aber, was mit der Kapelle passieren soll und wo künftig Harenberger Bürger beigesetzt werden. „Weiter wie bisher“ ist die Variante B überschrieben, die eine Erneuerung und regelmäßige Pflege der Drainage erforderlich mache. Diese Variante ist die teuerste: Für eine Ringdrainage werden Kosten von knapp 80.000 Euro kalkuliert, weitere 120.000 Euro fielen für eine Innendrainage an. Dazu kämen weitere Kosten, unter anderem für die jährliche Pflege und das Einbringen eines Sand-Kiesgemisches pro Grab. Für diese Variante spricht nach Ansicht der Gutachter, dass sie dem Wunsch der Harenberger entspricht. Die Variante C sieht dagegen vor, dass nur noch Urnenbestattungen zugelassen werden und alte Familiengräber nur erhalten werden und dort weitere Sargebestattungen möglich sein sollen, wenn der ordnungsgemäße Leichenabbau nachgewiesen ist.

Interessengemeinschaft : Entwässerung nicht verhandelbar

Die Schließung des Friedhofs hält die Interessengemeinschaft für problematisch. Denn es gebe keine plausible Antwort auf die Frage, was mit der Fläche in 25 Jahren geschehen soll. „Diese Frage ist insofern interessant, als bei diesem Modell keine Erneuerung der Drainage vorgesehen ist“, sagt Sprecherin Irene Schlamann. Dies bedeute, dass viele der jetzt oder künftig auf diesem Friedhof in einem Sarg Bestatteten auch in 25 Jahren noch als sogenannte Wachsleichen oder unzureichend verwest in 1,80 Meter Tiefe im Wasser liegen würden. Die Interessengemeinschaft kritisiert auch, dass die Stadt auf die Problematik, die schon rund 20 Jahre bekannt sei, nicht reagiert habe. Dennoch würden weiterhin Erdbestattungen zugelassen. Die Stadt sei nicht bereit gewesen, die Kosten für die Sanierung zu übernehmen und habe billigend in Kauf genommen, dass der Verwesungsprozess bei vielen Verstorbenen gestört und schlimmstenfalls vollständig unterbrochen sei. „Das macht mich fassungslos“, sagt Schlamann. Auch bei der Variante C sei keine Entwässerung vorgesehen. Dabei sei auf die Störungen der Verwesung nicht eingegangen worden. „Auch hier gibt es keine Lösungsvorschläge für die Angehörigen“, rügt die Sprecherin.

Einsparungen seien schwer erträglich

Irritierend und verstörend sei die Erkenntnis gewesen, dass es bei der Vorstellung des Konzepts für den Friedhof Harenberg ausschließlich um das Thema Einsparungen gegangen sei. Dies sei schwer zu ertragen. Für die Interessengemeinschaft sei die Erneuerung oder Erweiterung der Drainage nicht verhandelbar. Die Harenberger fordern die Stadt Seelze zu einer Stellungnahme auf.

Stadt kündigt Stellungnahme an

Stadtsprecher Carsten Fricke sagte auf Anfrage, dass die Verwaltung in der nächsten Woche zu den Vorwürfen Stellung beziehen werde. Erst dann stünde die zuständige Fachbereichsleiterin wieder zur Verfügung.

Stadt hat mehr Grabfläche als erforderlich Die Stadt Seelze hat für ihre kommunalen Friedhöfe eine Friedhofsentwicklungskonzeption erarbeiten lassen. Hintergrund ist, dass die acht kommunalen und fünf kirchlichen Friedhöfe mehr Fläche bieten als benötigt wird und damit höhere Kosten als erforderlich verursachen. Die Stadt führt dies auf die demografische Entwicklung, aber auch eine Änderung der Bestattungskultur zu mehr Urnen- und weniger Sargbeisetzungen zurück. Für die gesamte Stadt Seelze seien insgesamt circa 41.000 Quadratmeter Bruttograbfläche erforderlich. Insgesamt bescheinigen die Gutachter den Friedhöfen in Seelze, Letter und Lohnde gut geeignete Grabflächen, die mit einer Bruttograbfläche von zusammen gut 36.000 Quadratmetern den Bedarf weitgehend abdecken würden. Alle anderen Friedhöfe hätten dagegen mehr oder weniger problematische Böden. Es gebe aber ein großes Interesse der Bürger am Erhalt der Anlagen. Harenberg gehörte in der Vergangenheit mit anderen Dörfern zum Kirchspiel Seelze und verfügte über keinen eigenen Friedhof. Der jetzige Friedhof wurde 1903 eingerichtet, die Friedhofskapelle erst 1965 gebaut. Die sogenannte Bruttograbfläche wird mit knapp 4800 Quadratmetern angegeben. Abzüglich bestimmter Faktoren wie bekannter Gruften und Bombentrichter blieben rund 3800 Quadratmeter übrig. tom

