Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Stöckener Straße hat eine Streife der Polizei Seelze am Montag gegen 1 Uhr Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der 22-jährige Fahrer unter Einfluss von Drogen am Steuer saß. Einen freiwilligen Urintest lehnte der Hannoveraner ab. Deshalb ließen die Beamten dem Fahrer eine Blutprobe entnehmen, deren Ergebnis noch aussteht. Außerdem leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 22-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt in der Nacht. Bei einem positiven Befund der Blutuntersuchung muss der Fahrer mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Von Thomas Tschörner