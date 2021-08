Seelze

Von Freitag, 13. August, bis Freitag, 20. August, gelten an mehreren Straßen rund um die Regenbogenschule Halteverbote. Grund ist die Anlieferung und Installation von Modulbauelementen für ein sogenanntes Interimsgebäude, das auf dem südlichen Schulgrundstück entsteht. 

Derzeit wird die Regenbogenschule zu einer offenen Ganztagsgrundschule umgebaut. „Neben den aktuellen Sanierungsarbeiten auf dem Grundstück und in Teilen des Bestandsgebäudes soll an der Schule ein Mensaneubau entstehen“, sagt Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze. Während dieser Arbeiten im Altbau und der Arbeiten für den Erweiterungsbau der Schule soll es einen adäquaten Klassenraum geben. Dafür wird in den nächsten Tagen zusätzlich ein sogenanntes Interimsgebäude in Modulbauweise errichtet. In diesem sollen bis zu zwölf Schulklassen unterrichtet werden.

Mehre Straßen betroffen

Die Modulbauelemente werden von Beschäftigten der beauftragten Betriebe mit rund 60 Schwerlasttransportern über die Humboldtstraße auf das südliche Schulgelände transportiert. „Damit diese Lastkraftwagen und zugleich auch Busse und andere Kraftfahrzeuge die Humboldtstraße möglichst ungehindert nutzen können, wird auf der westlichen Straßenseite ab Freitag, 13. August, bis Freitag, 20. August, ein vorübergehendes absolutes Halteverbot eingerichtet“, teilt Fricke mit. Weitere Halteverbote würden gleichzeitig an der Kreuzung der Straße Am Wehrberg und der Allensteinstraße, an der Kreuzung der Allensteinstraße und der Königsberger Straße sowie an der westlichen Königsberger Straße gelten.

Über diese Straßen wird voraussichtlich an zwei Tagen ein Autokran morgens zur Baustelle gelangen und auf gleichem Weg abends wieder abfahren. „Planmäßig wird der Autokran diese Straßen daher nur an zwei Tagen und lediglich zweimal pro Tag passieren, um die Modulbauelemente auf das Schulgrundstück zu heben“, sagt der Pressesprecher. Nur bei unvorhergesehenen Verzögerungen könne es auch zu mehr Aufstelltagen kommen. Weitere Schwerlasttransporte seien dort zunächst nicht geplant.

Parkplatz Wertstoffinsel betroffen

Ab Dienstag, 17. August, wird zudem der Parkplatz an der Wertstoffinsel an der Humboldtstraße, Ecke Hannoversche Straße, gesperrt, damit der Autokran weitere der angelieferten Modulbau-Elemente von dort auf dem Schulgrundstück platzieren kann. Die Sperrung, so der Pressesprecher, könne je nach Baufortschritt möglicherweise bereits nach zwei Tagen wieder aufgehoben werden.

Während des Aufbaus des Interimsgebäudes müssen insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch alle weiteren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit einem vermehrten Baustellenverkehr und mit weiteren Behinderungen rechnen. Die Stadt Seelze bittet alle Betroffenen um Verständnis.

Von Heike Baake