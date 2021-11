Seelze

Der Verein für Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) hält an seinem im Oktober auf der Mitgliederversammlung gefassten Beschluss fest. Am Donnerstag, 25. November, um 16 Uhr öffnet das Weihnachtsdorf vor dem Veranstaltungszentrum Alter Krug dann seine Türen für Besucher. Aufgrund der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen gilt dort jedoch ein strenges Hygienekonzept, einhergehend mit einer Einlasskontrolle, einer Personenbeschränkung auf dem eingezäunten Gelände und unter Einhaltung der 2-G-Regel. Außerdem müssen Masken getragen werden.

Seelzer Weihnachtsmarkt: Möglich machen, was möglich ist

„Uns ist es wichtig, den Menschen im Rahmen dessen, was möglich ist, etwas zu bieten“, sagt der HGS-Vorsitzende Thomas Meyer. So habe der Verein ein strenges Hygienekonzept erarbeitet, das einen Weihnachtsmarkt in dieser Art durchaus möglich mache. Der entscheidende Vorteil in Seelze sei, dass es möglich war, das Gelände für das Weihnachtsdorf einzuzäunen und somit auch den Eingang kontrollieren zu können. Ein digitaler Zähler sorgt dafür, dass sich zeitgleich nicht mehr als 70 Personen zur gleichen Zeit auf dem etwa 160 Quadratmeter großem Platz aufhalten können. Geschulte Mitarbeiter der Kreuz-Apotheke gewährleisten zudem eine sichere Einlasskontrolle, bei der die Besucher ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen müssen. „Einen offenen Weihnachtsmarkt, der diese Kontrollmöglichkeiten nicht hat, hätten wir abgelehnt“, betont Meyer. So seien die Anforderungen jedoch quasi übererfüllt.

60 Sterne aus dem HGS-Fundus leuchten

Mehr als einen Vormittag lang haben Helfer vom Verein Historische Maschinen die fünf Holzhütten aufgebaut und zu einem Rondell mit entsprechenden Abständen zusammengefügt. Ein Baustellenzaun rund um das Ensemble, der auch die rund zehn Meter hohe Tanne mit einschließt, für die nötige Umfriedung des Geländes. Bereits am Montag hatten die Vereinsmitglieder durch das Aufhängen von 60 Adventssternen aus dem Fundus der HGS für weihnachtliches Flair in der Innenstadt gesorgt. Über den Einsatz der Helfer freut sich auch die Vereinskasse des Vereins, die von der HGS jedes Mal zum Dank mit einer Spende befüllt wird.

Gutscheine gegen Glühwein

Ab Donnerstag können die Seelzerinnen und Seelzer nun jeweils donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr einen Besuch im Weihnachtsdorf einplanen, um bei Glühwein, Bratwurst und Co. in Weihnachtsstimmung zu kommen. Als letzter Termin ist Freitag, 17. Dezember, vorgesehen. Auch Weihnachtsdekoration und Kunsthandwerk wird in den Holzhütten vertreten sein. An der von der HGS selbst betriebenen Glühweinhütte können auch die Gutscheine eingelöst werden, die anlässlich der HGS-Aktion Adventszauber derzeit wieder in den Seelzer Geschäften an die Kunden ausgegeben werden. Für 1,50 Euro kann dieser Gutschein dann in einen Glühwein getauscht werden. Alternativ können die Teilnehmer die mit Namen und Adresse versehenen Gutscheine auch in eine der Losboxen werfen, die in den Geschäften bereitstehen. Die Verlosung, bei der es drei Hauptgewinne sowie 50 Einkaufsgutschein im Wert von je 50 Euro zu gewinnen gibt, ist für Dienstag, 28. Dezember, auf dem Platz vor dem Alten Krug geplant.

Von Sandra Remmer