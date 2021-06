Seelze/Letter

Schulentlassungsfeiern mit Corona-Vorschriften: Wie kann das aussehen und was gilt? Wir haben beim Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) und bei der Humboldtschule nachgefragt. Je nach Veranstaltungsort sind bei den Feiern nach Angaben des Kultusministeriums bis zu 500 Teilnehmer erlaubt. Entscheidend für Bedingungen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die derzeit in der Region Hannover bei 3,9 und in Seelze bei 11,4 (Stand Montag) lag.

Bei einer Inzidenz unter 35 dürfen laut Corona-Verordnung im Freien bis zu 500 Menschen zusammenkommen. Ebenfalls 500 Menschen können sich Innen aufhalten, allerdings nur wenn sie sitzen. Gibt es nicht genug Stühle, sieht die Verordnung eine Begrenzung auf maximal 100 Teilnehmer vor. Laut Kultusministerium legen in Niedersachsen rund 32.000 Schüler an etwa 450 Schulen ihr Abitur ab. Die Prüfungen haben Ende April begonnen.

Gymnasium entlässt in zwei Durchgängen

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter laufen die mündlichen Nachprüfungen noch bis Dienstag, 29. Juni. Die Entlassungsfeier ist für Donnerstag, 1. Juli, geplant und wird jeweils mit der Hälfte der Schüler um 16 und um 18 Uhr ausgerichtet. „Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist die Feierlichkeit in zwei Durchgängen erforderlich“, erklärt Schulleiter Andreas Schmidt. Die Regelung „Geimpft, getestet oder genesen“ würde auch zu dieser Veranstaltung gelten und würde im Eingangsbereich kontrolliert.

Realschule feiert unter freiem Himmel

„Wir feiern unter freiem Himmel auf dem Schulhof, damit sind wir auf der sicheren Seite“, sagte Regina Schlossarek-Aselmeyer, Leiterin der Humboldtschule und der Gesamtschule Bertolt Brecht in Seelze. Das habe im vorigen Jahr auch gut geklappt – trotz des Windes. Daher hofft die Schulleiterin am Freitag auf schönes Wetter. Die Schule entlässt am Freitag, 2. Juli, um 12 Uhr ihren vorletzten Jahrgang im Realschulzweig. Rund 100 Haupt- und Realschüler erhalten ihre Abschlusszeugnisse. Abstände sind einzuhalten und die Gäste müssen sich anmelden.

Bürgermeister ehrt die besten Schüler

Die Schüler müssen auf ihrem Sitzplatz bleiben. Die Eltern dürfen dabei sein, aber es gibt nicht genügend Stühle für alle. Die Schüler sollten ihren Klassenlehrern Bescheid sagen, wenn ein Angehöriger einen Stuhl benötigt. Das Programm ist nach Angaben von Schlossarek-Aselmeyer genau getaktet. Nach der Begrüßung seitens der Schulleitung spricht Bürgermeister Detlef Schallhorn einige Worte und verteilt Gutscheine an die besten Schüler. Nach der Rede der stellvertretenden Vorsitzenden im Schulelternrat bekommen die Schüler ihre Zeugnisse.

Schule setzt Zeichen für Toleranz

Zwischen den einzelnen Programmpunkten gibt es musikalische Beiträge. Blumen sind in allen Regenbogenfarben vorgesehen – als Zeichen für Toleranz und eine offene Gesellschaft. „Das gehört zu unserem pädagogischen Konzept, das die Neunt- und Zehntklässler auch nach außen tragen sollen“, sagt Schlossarek-Aselmeyer. Auch die Klassenlehrer verabschieden die Schüler mit kleinen Wortbeiträgen. „Es wird eine würdevolle Veranstaltung“, betont die Schulleiterin.

Von Anke Lütjens