Schüler lernen soziale Berufe beim Praktikum kennen

Letter

Zwei Wochen lang hat der zehnte Jahrgang des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) die Schulbank gegen das Arbeitsleben eingetauscht und dabei erste Erfahrungen gesammelt. Am Mittwochnachmittag präsentierten die Schüler ihre Ergebnisse dem neunten Jahrgang.

Ursprünglich geplant war die Präsentation in einem wesentlich größeren Rahmen für Montag, 10. Februar. Ein Sturmtief hatte jedoch das Schulleben in der Region Hannover lahmgelegt, sodass ein Alternativtermin ausgesucht wurde, wie Politiklehrer Robert Emmel mitteilt. Das Sozialpraktikum wird am GBG im zehnten Jahrgang lehrplanmäßig im Zuge der Berufsfindung angeboten.

Erfolge mit Sprachlernschülern

„Ich habe mich an einer Grundschule in Ahlem beworben und dort mit Sprachlernschülern gearbeitet“, erzählt die 15-jährige Aylin. Das habe ihr großen Spaß bereitet und sie in ihrem Berufswunsch Lehrer bestätigt. „Ich habe in den zwei Wochen die Fortschritte der Kinder gesehen, und auch den Lehrern ist das aufgefallen“, berichtet die Gymnasiastin von ihrer Tätigkeit. Ihrer Erfahrung nach fehle den Lehrern im normalen Unterrichtsalltag oftmals die Zeit, sich intensiv mit den förderbedürftigen Kindern zu beschäftigen.

Soziale Berufe kommen bei Schülern gut an

Gut gefallen hat es auch Ida beim ambulanten Pflegedienst des Deutschen Roten Kreuzes, der in der Sozialstation am Weizenkamp beheimatet ist. „Ich finde es gut, einmal in einen sozialen Beruf hineinschauen zu können. Wie die Pflegekräfte mit den Patienten umgegangen sind, hat mir gut gefallen“, sagt die Zehntklässlerin.

Erfahrungen für die Zukunft

Nach ihrem Praktikum in der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover will Sevval ihren Berufswunsch noch einmal überdenken und ist sich gar nicht mehr sicher, ob es etwas mit Medizin sein soll. „Ich glaube, das ist nichts für mich. Es ist stressig und sehr anstrengend, und mit dem Blutsehen hatte ich auch Probleme“, schildert Sevval ihre Erfahrung.

Neuntklässler bekommen Informationen

Weitere Stationen der Schüler waren zum Beispiel Kindergärten, die Frühförderstelle in Wunstorf und die Lebenshilfe. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse haben sie anschließend auf großen Informationstafeln zusammengetragen. Mit dieser Praktikumsbörse sollen vor allem die neunten Klassen Anregungen, Ideen und Tipps für ihr eigenes Sozialpraktikum erhalten, das im nächsten Schuljahr ansteht. Nele erinnert sich noch genau daran, wie es im vergangenen Jahr gewesen ist. „Mir hat das sehr geholfen“, sagt die 15-Jährige, die ihr Sozialpraktikum an der Egestorfschule absolviert hat.

Lesen Sie auch

Von Sandra Remmer