Das sonnige Wetter am Montagnachmittag hat Landwirt Christian Schomburg schnell noch einmal genutzt. Mit seinem Traktor hat er auf einem Weizenfeld südlich der Bundesstraße 441 mit einem pflugähnlichen Gerät eine breite Schneise in das noch frische Feld geschlagen. Grubbern nennt sich dieses Vorgehen in der Fachsprache – damit soll der heimischen Feldlerche eine Möglichkeit zum Brüten verschafft werden.

Region zahlt Ernteausgleich

„In sechs bis acht Wochen, wenn das Korn weiter gewachsen ist, haben wir hier ein Meer aus Halmen. Damit die Feldlerche nisten kann, braucht sie aber eine freie Fläche“, erklärt Schomburg. Darum zerstört er ganz bewusst einen etwa 2000 Quadratmeter großen Abschnitt mitten auf seinem Feld. „Die Vögel brauchen einen gewissen Abstand von den Wegen und auch von den Bäumen, damit sie nicht so schnell von ihren natürlichen Feinden gesehen werden“, weiß der Landwirt. Auf zwei seiner mit Wintergerste bestellten Felder schafft Schomburg diese Bruthilfen. Dort, wo gegrubbert ist, wird später kein Getreide mehr wachsen. Für den Ernteausfall bekommt der Landwirt einen finanziellen Ausgleich von der Region Hannover.

Projekt fördert Biodiversität

Das Projekt Lerchenfenster ist eines von insgesamt sechs Vorhaben, die zum Biodiversiätsprojekt der Region Hannover, des Landvolks Hannover und der Stiftung Kulturlandschaft Niedersachsen gehören. Weitere Maßnahmen sind beispielsweise Blühstreifen und Blühflächen zur Förderung von Insekten oder Stoppelbrachen für Feldhamster.

Von Sandra Remmer