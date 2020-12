Seit heute können Eltern entscheiden, ob ihre Kinder bis zu den Ferien in die Schule kommen oder ins Homelearning wechseln. An der Brüder-Grimm-Grundschule in Letter ist mehr als die Hälfte der Kinder am Montag daheim geblieben. Doch die Voraussetzungen für den Unterricht zu Hause seien in vielen Familien schlecht, berichtet die Schulleiterin.