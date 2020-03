Grüngutannahmestelle am Buchenweg öffnet ihre Tore

Letter

Die städtische Grüngutannahmestelle am Buchenweg in Letter öffnet am Freitag, 6. März, erstmals in diesem Jahr ihre Tore. Bis Ende Mai nehmen Beschäftigte des städtischen Betriebshofs in der Regel freitags von 16 bis 18.30 Uhr kostenlos Baum- und Strauchschnitt, Laub und Rasenschnitt bis zu einer Menge von einem Kubikmeter entgegen.

Geänderte Öffnungszeiten an Karfreitag

Küchenabfälle werden nicht angenommen. Eine Ablagerung von Grünabfällen außerhalb der Öffnungszeiten ist nicht zulässig. Wegen des gesetzlichen Feiertags am Karfreitag öffnet die Annahmestelle bereits einen Tag früher am Donnerstag, 9. April, zur gleichen Zeit. Ähnlich verfahren die Betriebshofbeschäftigten am 1. Mai. Auch da können Bürger Grünschnitt einen Tag eher, am Donnerstag, 30. April, abgeben.

Unabhängig von der Annahmestelle am Buchenweg können Grünabfälle im Wertstoffhof Lohnde an der Werftstraße sowie in Bioabfallsäcken von Aha entsorgt werden. Grünschnitt kann zudem bei der Grüngutannahme in Döteberg an der Straße Hinterm Kampe abgegeben werden.

