Die städtische Grüngutannahmestelle in Letter verkürzt ihre Öffnungszeiten: Ab Mai ist sie jeweils freitags von 16 bis 18.30 Uhr zugänglich. Die Stadt hatte die Öffnungszeiten zunächst auf 14 bis 18 Uhr ausgeweitet, um auch mit Kontaktbeschränkungen einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Fortan gelten wieder die normalen Zeiten.

Stadtsprecher Carsten Fricke appelliert an die Nutzer der Annahmestelle, die Regelungen zum Infektionsschutz weiterhin zu befolgen: „Zugunsten des Infektionsschutzes sind alle Nutzerinnen und Nutzer auf dem Gelände verpflichtet, einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu jeder anderen Person einzuhalten und Handschuhe sowie einen medizinischen Atemschutz zu tragen, der den Mund und die Nase komplett bedeckt.“

Küchenabfälle werden nicht angenommen

Bürger können bei der Grüngutannahmestelle kostenlos Baum- und Strauchschnitt sowie Laub und Rasenschnitt bis zu einer Menge von einem Kubikmeter entsorgen. Das Entsorgen von Küchenabfällen oder das Ablagern von Grünabfällen außerhalb der Annahmezeiten ist verboten.

Wem es nicht gelingen sollte, die Annahmestelle zu den Öffnungszeiten am Freitag anzusteuern, kann seine Grünabfälle auch im Wertstoffhof der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) an der Werftstraße in Lohnde oder in Aha-Bioabfallsäcken und -tonnen entsorgen.

