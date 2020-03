Grüngut-Annahme und Wertstoffhof geschlossen – Müllabfuhr kommt

Seelze

Die städtische Grüngut-Annahmestelle am Buchenweg in Letter ist ab Freitag, 20. März, bis auf Weiteres geschlossen. In der Regel nehmen Beschäftigte des städtischen Betriebshofs zwischen 16 und 18.30 Uhr kostenlos Baum- und Strauchschnitt, Laub und Rasenschnitt bis zu einer Menge von einem Kubikmeter entgegen. Die Stadt Seelze schließt die Annahmestelle nun, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.

Gleiches gilt für die Wertstoffhöfe der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) in der gesamten Region Hannover, darunter der Wertstoffhof in Lohnde. Aha teilte zudem mit, dass vereinbarte Sperrmülltermine bedient werden, neue Termine werden jedoch nicht vergeben. Zurzeit sind auch keine Containerbestellungen möglich.

Müllabfuhr ist nicht eingeschränkt

Die reguläre Müllabfuhr ist nicht eingeschränkt. Zur Unterstützung der Beschäftigten werden die Haushalte gebeten, Behälter am Entsorgungstag selbst an den Fahrbahnrand zur Leerung bereitzustellen und im Anschluss an die Leerung wieder an ihren Platz zurückzuziehen.

Aha und die Stadt Seelze rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Abfälle auch unterwegs immer in einen entsprechende Behälter zu werfen. Alles, was auf der Straße landet, muss von den Beschäftigten der Stadtreinigung gesammelt werden. Diese personellen Ressourcen fehlten dann an anderen Stellen.

Von Linda Tonn