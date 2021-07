Seelze

Um das Thema Radfahren in Seelze geht es beim 37. Grünen Frühstück am Sonnabend, 10. Juli, das dann wieder wie vor der Corona-Pandemie mit echtem Kaffee und wirklichen Brötchen in Flügels Restaurant über die Bühne gehen kann. Bei einem Ortstermin hatten sich die Grünen bereits Ende Juni erneut die Situation der Radfahrer in der Stadt angeschaut und Schwachstellen entdeckt.

Radfahren beschäftigt die Grünen weiter

„Man könnte meinen, irgendwann ist das Thema Radfahren in Seelze – nach einigen Grünen Frühstücken und einer Probefahrt durch die Stadt – doch mal ausdiskutiert“, sagt Grünen-Sprecherin Evelyn Werner. Doch dem sei nicht so. Viele Anfragen und Hinweise, aber auch Ärgernisse hätten dafür gesorgt, dass dieses Thema bei Grünen-Fraktion im Rat weiter allgegenwärtig sei. Für den Ortstermin hatten sich die Seelzer Grünen Unterstützung geholt: Swantje Michaelsen, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen in der Regionsversammlung, war ebenso dabei wie Wiebke Schepelmann, Teamleiterin Infrastruktur Straße aus dem Fachbereich Verkehr der Region Hannover.

Poller sollen für Sicherheit sorgen

„Das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung der Hannoverschen Straße zwischen Obentrautdenkmal und Tankstelle ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Werner. Es könnten also noch Änderungswünsche, etwa zu Parkplätzen oder Ähnlichem, eingebracht werden. Zudem könnte die Reihenfolge der Bauabschnitte, deren Planungen parallel liefen, geändert und der Abschnitt zwischen Tankstelle am Seelzer Ortsrand und Letter vorgezogen werden. Den Grünen schwebt vor, zwischen Tankstelle und Ortseinfahrt Letter Poller aufstellen zu lassen. Damit könne für mehr Sicherheit gesorgt werden, insbesondere im Bereich der Einfahrt des Rangierbahnhofes. „Ein reiner Fahrradstreifen auf der von Seelze aus gesehen rechten Seite ist zu unsicher“, sagt Werner. Der Platz für die Aufstellung der Poller sei aber vorhanden, weil Teile des Grünstreifens mit verwendet werden könnten.

Radfahrer können nicht links abbiegen

Ein wichtiges Thema sei unter anderem die Kreuzung Göxer Landstraße/Kanalstraße/Hermannsthal. Dort könnten Radfahrer von der Göxer Landstraße nicht nach links in die Kanalstraße abbiegen. Weitere Probleme seien die Zugänglichkeit der Wege am Kanal, die oft wegen der Leitplanken von Brückenrampen oder Straßen nur schwer erreichbar sind sowie die Anbindung der Seelzer Straße an die B 441. „Wir wollen das alles beim Grünen Frühstück vertiefen“, sagt Werner, die auch die Moderation übernimmt. Beginn sei um 10 Uhr, das Ende ist gegen 12 Uhr vorgesehen. Zumindest am Anfang der Diskussionsrunde werde auch Swantje Michaelsen zu Gast sein. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung per E-Mail unter Angabe der persönlichen Daten an wernereuk@posteo.de erforderlich. Die Kosten für das Frühstück übernehmen die Grünen.

Von Thomas Tschörner