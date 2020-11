Seelze

Den Einsatz von Reisebussen für die Beförderung von Schülern fordert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Damit könnten Schulbusse entlastet werden, die schon zu normalen Zeiten unerträglich voll seien, sagt Grünen-Fraktionschef Knut Werner. Werner verweist auf eine steigende Zahl von Schülern und Lehrern mit Corona-Infektionen und -erkrankungen. Bei der Stadt Seelze rennt Werner mit seinem Vorstoß offene Türen ein. „Die Stadt Seelze würde es natürlich sehr begrüßen, wenn über das Land Niedersachsen zusätzliche Mittel bereitgestellt und über die Region Hannover zusätzliche Kapazitäten für die Schülerbeförderung geschaffen werden können“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke.

Reisebusse werden derzeit nicht genutzt

Die zusammengedrängte Beförderung der Schüler in den Bussen könne auch bei Nutzung der besten Masken nur ein „Tatort“ sein. „Niemand wird annehmen, dass dort nicht eine große Ansteckungsquelle ist“, sagt Werner. Gleichzeitig stünden alle Reisebusse still, deren Fahrer in Kurzarbeit seien. Dies habe nun auch das Land erkannt und will Geld für zusätzliche Schulbusse bereitstellen. Die Reisebusse könnten als Unterstützung für die Schulbusfahrten eingesetzt werden. Damit könnten die Schüler besser vor Ansteckung geschützt werden, die Busunternehmer bekämen Aufträge und die Busfahrer hätten Arbeit, nennt Werner die Vorteile. „Ein sicher willkommener Nebeneffekt ist, dass Schüler, die bislang wegen der Situation von Eltern gebracht wurden, möglicherweise wieder Bus fahren dürfen.“ Bürgermeister Detlef Schallhorn solle sich dafür einsetzen, dass mit dem Geld des Landes auch Seelzer Schüler in den Genuss einer besseren Beförderung kommen. „Auch wenn Sie nicht direkt die Herrschaft über dieses Thema haben sollten, Ihr Einfluss auf die Region sollte hier bedeutend, aktiv und schnell sein“, fordert Werner.

Anzeige

Stadt begrüßt zusätzliche Kapazitäten

Die Stadtverwaltung befinde sich bezüglich der Schülerbeförderung allgemein und auch speziell während der Corona-Pandemie regelmäßig im Austausch mit der Region Hannover, betont Fricke. Der Stadtsprecher verweist auf eine Aussage von Ulf-Birger Franz, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung in der Region. Danach habe die Region bereits in Abspreche mit Üstra und Regiobus die Bus- und Bahnkapazitäten ausgebaut – auch durch die Einbeziehung privater Busunternehmen und von Reservekapazitäten. „Auf einzelnen Linien sollen weitere zusätzliche Busse eingesetzt werden, auch von privaten Unternehmen“ sagte Franz. Dabei werde die Region auch das zusätzliche Fördergeld des Landes nutzen. „Ergänzend ist eine Entflechtung von Schulanfangszeiten sinnvoll.“ Viele Schulen hätten damit gute Erfahrungen gemacht, dies habe zum Teil zu deutlichen Entlastungen geführt.

Lesen Sie auch

Von Thomas Tschörner