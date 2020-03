Goethegirls aus Seelze nähen jetzt auch Schutzmasken

Seelze

Wo sonst farbenfrohe Outfits für Kinder entstehen, werden jetzt Schutzmasken angefertigt: Die Goethegirls – Nachbarinnen aus der Goethestraße – nähen seit drei Jahren Kinderbekleidung in bunten Farben und unterschiedlichen Größen. Auf Kunsthandwerkermärkten stellen sie ihre Produkte aus und bieten sie zum Verkauf an. Derzeit wird in den Nähzimmern der drei Nachbarinnen etwas ganz anderes produziert: „Vor zwei Wochen kamen wir auf die Idee, dass wir auch Mundschutze anfertigen könnten, da sie gerade dringend gebraucht werden“, sagt Wiebke Blume.

Nähanleitung aus dem Internet

Die Frauen informierten sich im Internet und fanden schnell eine entsprechende Nähanleitung. „Die ersten Exemplare waren noch zum Binden, danach sind wir auf Gummibänder umgestiegen“, so Blume. Bei ihrer Recherche stießen die Goethegirls auf die Stoff und Wollecke in Wunstorf, die Näherinnen für Schutzmasken suchte.

„Wir haben uns dort gemeldet und nähen nun für dieses Geschäft“, berichtet Blume. Die Stoffe werden zur Verfügung gestellt, müssen lediglich abgeholt und als fertige Exemplare wieder zurückgebracht werden. „Vor dem Geschäft steht eine Kiste und nach telefonischer Absprache nehmen wir dort den Stoff heraus.“ Auch die fertig genähten Schutzmasken werden in dieser Kiste abgelegt.

Lieferungen an Pflegedienste

Bereits zehn Schutzmasken konnten die Goethegirls auf diese Weise auf den Weg bringen. „Die Stoff und Wollecke übernimmt die Verteilung, beliefert ambulante Pflegedienste oder auch Privatpersonen, die sich zu Hause um einen Angehörigen kümmern“, sagt Blume. Alle Exemplare würden aus kochfester Baumwolle bestehen und könnten bis zu 90 Grad gewaschen werden.

Auch eine Arztpraxis, die sich hilfesuchend an die Goethegirls wandte, wurden bereits mit 15 Masken versorgt. Das wäre aber eine Ausnahme gewesen. Vorläufig wollen die Goethegirls nur für das Wunstorfer Geschäft produzieren. Da sie pro Mundschutz für das Aufmaß und Nähen bis zu dreißig Minuten einplanen müssten, können sie derzeit ehrenamtlich nicht mehr leisten. Auch Bestellungen von Privatpersonen können sie nicht entgegennehmen. So wie es ihre Zeit erlaubt, wollen die Näherinnen weitermachen. „Solange es die Corona-Krise noch gibt, sind wir dabei“, versichert Blume.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Wir suchen Ihre guten Ideen Es muss nicht alles schlimm und beängstigend sein in diesen Zeiten der Corona-Krise. Wir suchen jetzt Ihre guten Ideen und mitmenschlichen Taten, um über sie zu berichten. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Dann schreiben Sie der Redaktion eine E-Mail an die Adresse seelze@haz.de.

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake