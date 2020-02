Glücksbringer selbst gemacht: Lohnder Langstrümpfe schmieden Hufeisen

Lohnde

Das Eisen schmieden, solange es heiß ist – was dieses Sprichwort in der Wirklichkeit bedeutet, haben die Hortkinder der Lohnder Langstrümpfe am Montagnachmittag ausprobiert. Zu Besuch war der Kinderschmied Rolf Deschner aus Marienhagen, der sich einiges für die Grundschüler hatte einfallen lassen. Nach rund zwei Stunden konnten die Jungen und Mädchen voller Stolz ein selbst geschmiedetes Hufeisen im Miniaturformat mit nach Hause nehmen.

Bevor es jedoch soweit war, erfuhren die Kinder eine Menge über das Handwerk und die Arbeit eines Schmieds. Auch Werkzeugkunde stand auf dem Stundenplan. Damit die Glut ins Lodern kommen konnte, galt es zuerst einmal, Hitze zu erzeugen – und das ganz mechanisch, ohne Strom. Mit Unterstützung von Deschner brachte der neunjährige David schließlich eine Eisenstange zum Glühen.

„Das hat Spaß gemacht“

Die glühende Stange kam auf den Amboss, wo der Viertklässler gemeinsam mit dem Schmied das heiße Eisen kräftig mit dem Hammer bearbeitete und in die richtige Form brachte. „Das ist ein Abschroter“, wusste Samira am Ende des Nachmittags und zeigte auf etwas, das auch ein großer Meißel hätte sein können.

Mithilfe des sogenannten Abschroters trennten die Kinder das fertig geschmiedete Hufeisen vom Amboss und kühlten es in einem Eimer voller Wasser ab. „Das hat Spaß gemacht“, fassten Samira, Sara-Lee und Florian den Nachmittag zusammen.

Rolf Deschner und David schmieden ein Hufeisen. Quelle: Sandra Remmer

Kinder nähen mit Leder

Die Mitarbeiter des Horts in Lohnde hatten den Kinderschmied, der sich mit Künstlernamen Ranak vom See nennt, erstmals im historischen Dorf auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover gesehen. „Da entstand die Idee, den Schmied für die Kinder im Hort zu engagieren“, sagt Hortleiterin Bianca Burchardt-Kedzia. Finanziert wurde Deschners Besuch aus eigenen Mitteln.

Für den zweiten Tag der Veranstaltung stehen Näharbeiten mit Leder auf dem nachmittäglichen Stundenplan. „Wir nähen Ketten, Armbänder und Geldbeutel“, verrät Deschner.

Hort bietet 30 Plätze an

Im Hort der Lohnder Langstrümpfe werden nachmittags 30 Kinder betreut. Da einige Kinder nicht jeden Tag einen Platz benötigen und sich einen Platz mit einem anderen Kind teilen, sind dort insgesamt 40 Kinder angemeldet. Der eingetragene Verein beruht auf einer Elterninitiative und befindet sich im Obergeschoss der Alten Astrid-Lindgren-Schule.

Von Sandra Remmer