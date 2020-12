Seelze

Die rund 2,3 Tonnen schwere Stahlglocke ist am Freitagmittag, 18. Dezember, im Pfarrgarten von St. Martin aufgestellt worden. Damit kehrt die Glocke aus dem Jahr 1923 zur Kirche zurück, nachdem sie zuletzt jahrelang auf dem Gelände der Feuerwache Seelze gestanden hatte.

Betriebshof und Feuerwehr leisten Hilfe

Von der Feuerwehr zur Kirche sind es zwar nur ein paar hundert Meter, doch 2300 Kilogramm Eisen lassen sich ohne geschultes Personal und ein entsprechendes Fahrzeug nicht so leicht transportieren. Deshalb unterstützten Johannes Tegtmeier, Leiter des städtischen Betriebshofes, nach Dienstschluss sowie Frank Wollny und Jens Broicher von der Ortsfeuerwehr Seelze die Kirchengemeinde.

Anzeige

Freuen sich über die an der Kirche aufgestellte Glocke: Pastor Ortwin Brand (von links), die Kirchenvorsteher Bernd Steilmann und Heidi Tegtmeier, die Feuerwehrleute Jens Broischer und Frank Wollny sowie Kirchenmusiker Christoph Slaby. Quelle: Thomas Tschörner

Stahl war Ersatz für Bronze

Die auf den Ton D gestimmte Stahlglocke des Herstellers Ulriche und Weule aus Bockenem war 1923 im Kirchturm aufgehängt worden. Sie war der Ersatz für die große Bronzeglocke aus dem Jahr 1757, die die Kirchengemeinde in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs für die Rüstungsindustrie abgeben musste. Allerdings hielt die 1923 aus Eisenschrott gefertigte Glocke nicht mehr so lange wie die Bronzeglocke. „Der Nachteil von Stahl ist der Sauerstoffanteil“, sagt Pastor Ortwin Brand. Dadurch käme es zu Rost, wodurch es Risse im Glockenkörper geben könne. „Das war damals eine harte Zeit“, erinnert Brand an die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg.

Der Hersteller ist auf der Glocke zu finden. Quelle: Thomas Tschörner

Glocke wird außer Betrieb genommen

Der Glockensachverständige der Landeskirche hatte der Gemeinde wegen der Rostschäden bereits im Frühjahr 2005 empfohlen, die Glocke stillzulegen. Teile der Glocke hätten abspringen können, im schlimmsten Fall würde sie sogar abreißen und in den Turm stürzen. Im November 2008 wurde sie dann durch eine neue Bronzeglocke ersetzt. Seitdem hängen wieder drei Bronzeglocken sowie ein Stundenglocke im Kirchturm.

Verschrottung? Keine Option

Zwar war die Stahlglocke nun überflüssig, aber verschrotten wollte sie auch niemand. Nach dem Ausbau sollte sie zunächst im Gemeindehaus platziert werden, dessen Fußboden für das Gewicht allerdings als ungeeignet eingeschätzt wurde. Gleiches galt für das Rathaus, wo sie kurze Zeit stand. Schließlich fand sie vor der Feuerwache für Jahre einen Platz, der jedoch wegen der Pläne zur Parkplatzerweiterung gefährdet ist. Am Freitag wurde sie auf eine vorbereitete Pflasterung zwischen Kirche und neuem Pfarrhaus in den Kirchgarten gesetzt. „Dort soll als Zeugin neuerer Kirchengeschichte in Seelze als Denkmal dauerhaft zu sehen sein“, sagte Brand.

Von Thomas Tschörner