Das Blumenmeer an der Göxer Landstraße ist nicht zu übersehen. Sonnenblumen und Gladiolen in vielen Farben locken dort die Selbstpflücker an. Canan Johls (62) nutzt das Angebot zum ersten Mal und hat sich gleich von beiden Sorten einen Strauß gepflückt. „Ich brauche sie für eine Geburtstagsfeier in meinem Restaurant Zur alten Kastanie“, erzählt sie. Damit werden die Tische dekorieren.

Gladiole ist pflegeleicht

Von Juli bis Oktober blühen auf dem Feld die Blumen, und im nächsten Jahr, so verspricht der Betreiber, sogar schon ab Mitte Mai. Bei den Gladiolen handele es sich jetzt um den ersten Satz, alle sechs Wochen werden neue Zwiebeln gepflanzt. Da es zurzeit etwas zu trocken ist, halten sich die Pflanzen noch ein wenig zurück. 80 verschiedene Sorten in unterschiedlichen Farben werden auf dem Feld angebaut. Die Gladiole sei pflegeleicht und durch ihre Zwiebel auch Trockenheit gegenüber sehr tolerant, sagt der Landwirt. Zu Hause in der Blumenvase kann sie durchaus bis zu zehn Tage den Blumenfreund erfreuen. Dafür seien allerdings ein schräger Anschnitt, der nach ein paar Tagen wiederholt werden müsse, und ebenso oft erneuertes Wasser Voraussetzungen. Eine Gladiole, bei der bisher nur bei der untersten Blüte die Farbe zu erkennen ist, könne jetzt bereits gepflückt werden, erklärt der Landwirt. Um sich dann möglichst lange an ihr zu erfreuen, müsse stets das Verblühte ausgezupft werden.

Auch die siebenjährige Lina, die mit ihrem Vater Martin Austmann (42) gekommen ist, hat sich für Gladiolen entschieden. Mit viel Freude wählt sie die Farben aus, denn die Blumen sind für einen ganz besonderen Anlass gedacht. „Sie werden unseren Pergola-Tisch zu meinem Geburtstag schmücken“, verrät ihr Vater. Als Neubürger in Seelze begrüßt er das Angebot für Selbstpflücker.

Sonnenblumen sind pollenfrei

Gleich neben den Gladiolen ragen die Sonnenblumen in leuchtenden Farben gen Himmel. Der Betreiber erklärt, dass es sich hierbei um eine pollenfreie Sorte handele, die keine Flecken auf der Kleidung und den Tischdecken hinterlasse. Diese Sorte wird von ihm ausschließlich nur auf den Feldern für Selbstpflücker angewandt, auf den anderen zahlreichen Blühstreifen sät er mit Rücksicht auf die Bienen andere.

Christiane Baltrusch (53) arbeitet in Barsinghausen und kommt auf ihrem Heimweg nach Garbsen täglich am Blumenfeld vorbei. Sie hat sich für einen großen Strauß Sonnenblumen entschieden, mit dem sie ihre Mutter überraschen will. „Sie ist 88 Jahre alt und macht so viel für mich“, erzählt sie. Fünf verschiedene Sorten Sonnenblumen hat der Betreiber gesät. Ob rotgeflammt oder weiß mit schwarzer Mitte – die Wahl liegt beim Pflücker selbst. Für jede Blume, egal von welcher Sorte, müssen die Pflücker 80 Cent in eine Vertrauenskasse einwerfen. Im nächsten Jahr, so verspricht der Betreiber, werden auch Bartnelken und Dahlien in Seelze blühen.

