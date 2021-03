Seelze

Bis Dienstag war Seelzes Pastor Ortwin Brand guter Dinge und blickte positiv in die Zukunft. Für Karfreitag und Ostersonntag hatte er erstmals seit dem erneut geltenden Lockdown Präsenzgottesdienste zum höchsten Feiertag des Christentums in seiner Kirche geplant. Doch die neu gefassten Bund-Länder Beschlüsse und die damit verbundene Post aus dem Landeskirchenamt in Hannover haben diesen Plan nun mit einem großen Fragezeichen versehen. Nachdem es bereits zu Weihnachten kaum Gottesdienste mit Anwesenden gegeben hat, drohen nun auch die Ostergottesdienste wegen der Corona-Pandemie auszufallen.

Landeskirche gibt Empfehlung ab

Von der sogenannten Osterruhe ist jetzt die Rede. Und ob darin Präsenzgottesdienste vorgesehen sind, bei denen Menschen aus mehr als einem Haushalt zusammen kommen, ist noch nicht geklärt. „Erst wenn wir die Rahmenbedingungen der überarbeiteten Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen kennen, können wir konkrete Empfehlungen zur Entscheidungsfindung über das Stattfinden oder Absagen von Präsenzgottesdiensten und gegebenenfalls für die Gestaltung der Gottesdienste in den Tagen von Gründonnerstag bis Ostermontag erstellen“, sagt Ortwin Brand.

Entscheidung über Gottesdienste fällt nächste Woche

Vorgesehen hatte er ursprünglich, sowohl am Karfreitag als auch am Ostersonntag zu jeweils zwei verschiedenen Uhrzeiten und unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln in die Kirche einzuladen. Bei entsprechenden Temperaturen sei auch ein kurzer Gottesdienst unter freiem Himmel nicht ausgeschlossen. Nun rechnet Brand frühestens Anfang kommender Woche damit, konkrete Auskünfte zu den Ostergottesdiensten geben zu können.

Konfirmationen erneut verschoben

Genau wie im vergangenen Jahr nimmt die Pandemie auch erheblichen Einfluss auf die Konfirmationen. Für das Jahr 2020 hatte sich die St. Martinsgemeinde dazu entschieden, die Konfirmationen um ein ganzes Jahr zu verschieben. Als neuer Termin wurde der 11. April als Sonntag nach Ostern auserwählt. Der verlängerte Lockdown führt nun dazu, dass auch dieser Termin wieder verschoben wird. „So möchten wir nicht Konfirmation feiern, dann warten wir lieber“, zitiert Brand aus Gesprächen mit den betroffenen Familien.

Mehrere Termine im Juli

Neues Datum soll nun das erste Wochenende im Juli sein. „Wir haben 25 Konfirmanden. Darum bieten wir sowohl Sonnabend als auch Sonntag Termine an“, erklärt Brand. Die Konfirmanden, die im vergangenen Jahr mit dem Unterricht begonnen haben, sollen dann am 18. Juli in der Martinskirche konfirmiert werden. Für 19 Konfirmanden stehen dann drei Uhrzeiten zur Auswahl.

Konfirmandenunterricht in digitaler Form

Den Konfirmandenunterricht erteilt Ortwin Brand aktuell digital mit dem Onlineprogramm Zoom. Drei Tage die Woche stehen den Konfirmanden dafür zur Auswahl. „Ich bin absolut überrascht, wie gut und konzentriert die Kinder arbeiten“, sagt Brand. Viele gute Gespräche habe es dabei geführt und seiner Wahrnehmung nach sei dieser feste Termin in der Woche bei den Konfirmanden gern gesehen.

Von Sandra Remmer