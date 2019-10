Geschäftsleute sind sauer wegen Sperrung des Kreuzwegs

Seelze

Herrscht normalerweise an der Straße Am Kreuzweg reger Betrieb, so ist es seit der Umwandlung der Straße in eine Fußgängerzone überwiegend gähnend leer. Die noch bis Anfang November andauernde Sperrung für den Fahrzeugverkehr lehnen die ansässigen Geschäftsleute ab. Sie klagen jetzt schon über deutliche Umsatzeinbußen.

1000 Euro Umsatz fehlen pro Tag bei Rossmann

„Es ist eine Katastrophe, wir verlieren Umsatz ohne Ende. Die ganze Mannschaft ist stocksauer“, sagen die Mitarbeiter in der Rossmann-Filiale am Kreuzweg unisono. Die Kunden blieben weg. Die wenigen, die noch kommen, ließen kein gutes Haar an dem Stadtexperiment. „Wir haben durchweg negative Resonanz. Niemand versteht, was das soll.“

Besonders verärgert sind die Rossmann-Mitarbeiter über ein Schreiben der Stadt von Anfang September. Darin informierte die Verwaltung die Gewerbetreibenden über die geplante Straßensperrung. Die Rede war allerdings von einer Woche, genannt wurde der Zeitraum von Montag bis Sonntag, 14. bis 20. Oktober. „Eine Woche wäre zu verkraften, aber nicht drei. Davon hat man uns nichts gesagt“, sagte eine Rossmann-Mitarbeiterin erbost. Nach ihren Angaben fehlten in der Filiale pro Tag 1000 Euro Umsatz.

Ärger mit der Stadt habe es zudem wegen der Belieferung der Filiale gegeben. „Wir bekommen dreimal die Woche Ware. Und die Verpackungen müssen auch entsorgt werden. Bei 3000 Filialen, die beliefert werden müssen, kann das Unternehmen auf so einen Quatsch keine Rücksicht nehmen.“ Der Kreuzweg sei die einzige Straße in Seelze, die noch belebt sei – nun mache man das auch noch kaputt. Das sei nicht nachzuvollziehen.

Am Kreuzweg ist derzeit nur wenig los. Quelle: Thomas Tschörner

Kunden bleiben weg

Auch in der Adler-Apotheke machen sich ein deutlicher Umsatzrückgang und weniger Kunden bemerkbar. „Die Leute beschweren sich darüber, dass sie hier nicht mehr parken können“, sagt eine Mitarbeiterin. Auch die Laufkundschaft bleibe weg. Positive Stimmen seitens der Kunden habe es bislang keine gegeben. Alle fragten sich, was der Quatsch soll. „Den Parkplatz an der Marienstraße kennen die wenigsten. Außerdem ist er immer voll“, meint eine Mitarbeiterin. Dasselbe berichten auch die Mitarbeiter der Bäckerei Raute. „Viel weniger Umsatz, viel weniger Kunden. Wir haben die Nase voll“, so der Tenor.

Jörg Sander vom Radshop klagt über fehlende Laufkundschaft. Quelle: Thomas Tschörner

Radshop spricht von Diebstahl

„Ich sehe die ganze Geschichte als Diebstahl“, sagt Jörg Sander vom Radshop, bei dem sich Interessenten das Lastenfahrrad Hannah ausleihen konnten. Die Stadt hätte die Aktion besser mit den Geschäftsleuten absprechen müssen. Aber auch von Passanten höre er zu 90 Prozent, dass die Sperrung Blödsinn sei. Er habe zwar ziemlich viele Stammkunden, sei aber auch auf Laufkundschaft angewiesen. Im Fahrradgeschäft müsse nach einem Hoch im Sommer der Oktober noch halbwegs gut laufen, bevor dann im November und Dezember das Minus mit den zuvor gemachten Überschüssen ausgeglichen werden müsse. Dies sei ihm jetzt deutlich erschwert worden.

„Das ist nicht gut, gar nicht gut“, kommentiert Natalia Cykalo von Natalies Mode das Stadtexperiment. Sie habe das umsatzmäßig bereits zu spüren bekommen. Einige Kundinnen hätten gedacht, dass sie wegen der Sperrung geschlossen habe. Und auch Laufkundschaft, die sie etwa beim Besuch der Post entdecken würden, blieb aus.

Friseur Thorsten Ristein hält absolut gar nichts von der künstlich geschaffenen Fußgängerzone. Quelle: Thomas Tschörner

Restaurant hat Verluste beim Mittagstisch

Friseur Thorsten Ristein findet für die Aktion nur negative Kraftausdrücke. „Wo Leute nicht parken können, kaufen sie auch nicht.“ Er selbst merke zwar nichts, weil er fast ausschließlich Stammkunden habe. Diese würden aber leiden und seien genervt.

„Wir machen den halben Umsatz wie sonst“, sagt Panagiota Mavridou vom Restaurant Saloniki. Allein beim Mittagstisch seien es 30 bis 40 Prozent weniger, und auch der abendliche Außerhausverkauf sei deutlich eingebrochen. Sie sei begeistert, wie wenig das die Stadt sowie die Akteure vom Mobilnetzwerk Hannover interessiere, merkt sie sarkastisch an.

Von Sandra Remmer und Thomas Tschörner