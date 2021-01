Seelze

Die Polizei hat am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen Sonderpostenmarkt an der Straße Brüggefeld kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Marktleiter auch Bereiche geöffnet hatte, in denen Waren des nichttäglichen Bedarfes angeboten wurden, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Außerdem gab es Mängel im vorgelegten Hygienekonzept.

Die Polizisten sprachen gegenüber dem Betreiber des Geschäftes eine Schließungsverfügung für drei Stunden aus. In dieser Zeit sollten die beanstandeten Mängel behoben werden. Gegen 16 Uhr wurde der Markt wieder freigegeben, weil die entsprechenden Bereiche mit Dingen des nichttäglichen Bedarfes abgesperrt und das Hygienekonzept überarbeitet worden waren. „Somit waren alle Mängel beseitigt“, sagte der Sprecher der Polizei Seelze. Der Betreiber sei einsichtig und kooperativ gewesen. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung ein.

Von Thomas Tschörner