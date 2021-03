Das umstrittene Baugebiet in Seelze-Velber ist offenbar vom Tisch. Der Investor nimmt nach Kritik von Anwohnern Abstand von dem Projekt. SPD und Grüne regen Gespräche über die Dorfentwicklung an. Kritik gibt es an CDU-Bürgermeisterkandidat Gerold Papsch, der eigenmächtig mit dem Investor verhandelt hatte.