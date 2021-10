Seelze

Die Georgierin Nino Besiahvili (29) ist im dritten Ausbildungsjahr zur Köchin bei der Lebenshilfe Seelze. Ihre deutschen Sprachkenntnisse sind heute auf einem guten Niveau und in der fremden Kultur ist sie mittlerweile gut angekommen. Ist ihr Heimweh mal zu groß, dann kocht die junge Frau Khinkhale, gefüllte Teigtaschen mit unterschiedlichen Füllungen, ein Rezept aus ihrer Heimat.

Vor rund vier Jahren zog es die Georgierin nach Deutschland. „Es war für mich eine Möglichkeit, ein fremdes Land und eine neue Sprache kennenzulernen“, sagt sie. Ein Jahr lang arbeitete Besiahvili als Au-pair bei einer Familie in Hannover. Als sie von Bekannten davon erfuhr, dass es bei der Lebenshilfe in Seelze die Möglichkeit gäbe, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren, musste sie nicht lange überlegen und entschied sich, ihren Aufenthalt über das Au pair-Jahr hinaus zu verlängern. „Ich habe mich beworben und auch sehr schnell eine Zusage erhalten“, erinnert sie sich. Aus allen möglichen Einsatzbereichen innerhalb der Werkstätten habe sie sich dann für die Küche entschieden.

Sprachbarriere überwunden

Eigentlich hat Besiahvili in ihrer Heimat Tourismusmanagement studiert und nach ihrem Studium auch zwei Jahre gearbeitet. „Wir haben in Georgien nicht so viele Möglichkeiten, gute Arbeit zu finden. Es ist sehr schwierig“, erklärt sie. Sie habe zwar Erfahrungen als Lehrerin und im Bereich der Gastronomie sammeln, aber nicht in einem dem Studium entsprechenden Bereich arbeiten können.

Einen Bezug zum Kochen habe sie durch ihre Mutter, die Konditorin ist, bekommen. „Sie hat immer viel gebacken und gekocht, das wollte ich auch immer von ihr lernen“, versichert sie. Vielleicht wurde Besiahvili das Talent mit in die Wiege gelegt, denn bereits während ihres FSJ’s wurde sie gefragt, ob sie Interesse an einer Ausbildung zur Köchin habe. „Ich war damals unsicher wegen meiner Sprachkenntnisse, aber alle hier haben mich motiviert und ermuntert“, verrät sie.

Auszubildende Nino Besiahvili und FSJ'lerin Liana Grigalashvili bei der Essensausgabe für die Mitarbeiter. Quelle: Heike Baake

Mittlerweile ist die Georgierin bereits im dritten Ausbildungsjahr und hat die Zwischenprüfung mit Erfolg bestanden. Ausbildungsleiter und Küchenchef Dirk Kahre, der sich anfangs auch um die Sprachbarriere sorgte, ist äußerst zufrieden. „Wir haben damals viel miteinander gesprochen und sind Textaufgaben aus der Schule durchgegangen, damit sie die Kalkulationsaufgaben versteht“, erinnert er sich an die Anfangszeit seiner Auszubildenden. Nach anderthalb Jahren sei Besiahvili jetzt sprachlich auf einem guten Weg. „Sie hat viel dafür getan, an Selbstvertrauen gewonnen und sich toll eingearbeitet. Wir sind mächtig stolz auf sie“, freut sich der Ausbilder.

Prinzessin in der Küche

Besiahvili könnte nach ihrer Ausbildungszeit auch noch ein weiteres Jahr bei der Lebenshilfe arbeiten. Aber auch das Hotel-Restaurant in Garbsen, bei dem sie ein zur Ausbildung gehörendes dreimonatiges Praktikum absolvierte, würde sie gern übernehmen. Eine Entscheidung mag die Georgierin aber noch gar nicht treffen. „Ich fühle mich bei der Lebenshilfe nicht als Mitarbeiterin, hier fühle ich mich wie in einer großen Familie“, erklärt sie.

Das Arbeiten mit Menschen mit Behinderungen sei etwas ganz Besonderes. „Ob ich mal mit schlechter Laune oder müde zur Arbeit komme, wenn sehe, wie die Menschen hier miteinander reden und lachen, dann bin ich glücklich und entspannt“, versichert sie. Sie fühle sich auch überhaupt nicht als Auszubildende, sondern eher als eine Prinzessin, die das Glück habe, in der Küche zu arbeiten.

Von Heike Baake