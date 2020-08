Letter

Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres bekommt das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) Unterstützung durch zwölf neue Lehrkräfte und zwei Referendare. Mit Abschaffung des Turbo-Abiturs und Rückkehr zu G 9 hat die Oberstufe seit 2010 zum ersten Mal wieder einen Jahrgang 13 – und das bedeutet fast 200 Schüler mehr. Eine Situation, die die ohnehin schon bestehende Raumnot an Letters Gymnasium zusätzlich verschärft.

GBG wartet auf 40 Container

„Wir warten auf insgesamt 40 Container, die zehn Klassenräume ersetzen sollen“, sagte der stellvertretende Schulleiter Jörg Beker. Bereits zu Beginn des Jahres sei dieser Wunsch an die Verwaltung heran getragen worden. „Die Bedarfsplanung für Schulen hat ergeben, dass wir am GBG zwölf Räume plus Sanitärräume mit Containern errichten müssen“, erklärte Claudia Kahlert, im Rathaus zuständig für die weiterführenden Schulen. Die Höhe der Investitionssumme habe eine europaweite Ausschreibung erforderlich gemacht, was für die lange Lieferzeit verantwortlich sei. Bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus am Gymnasium im Jahr 2026 solle das zweigeschossige Containerdorf am GBG bleiben. „Die Ausstattung kommt einem Festbau nahe“, erläuterte Kahlert. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der Containerkomplex zum Ende des Jahres für die Inbetriebnahme bereit sein.

Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Gebäude

Wie der reguläre Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien genau aussehen wird, darüber können Lehrer und Schulleitung derzeit nur mutmaßen. „Das Kultusministerium sieht vor, zum ganz normalen Schulbetrieb zurückzukehren – unter Einhaltung gewisser Corona-Regeln“, sagte Beker. Dabei sei den Schulen innerhalb des gesteckten Rahmens Platz für eigene Entscheidungen gelassen. Für das GBG bedeutet das, dass die Schüler dazu angehalten werden, außerhalb der Klassenräume auf dem gesamten Schulgelände Masken zu tragen. Dazu gilt die Einbahnstraßenregel. Außerdem sollen sich nicht mehr als zwei Schüler gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten und es wird immer wieder auf regelmäßige und gründliche Handhygiene hingewiesen. Nach der wegen der Corona-Pandemie angeordneten Schulschließung waren die Schüler nur gruppenweise in den Unterricht zurückgekommen und haben in separaten Klassenzimmern gelernt. „Wenn dieses Szenario aufgrund erhöhter Infektionszahlen wieder eintritt, dann fliegt uns die Raumnot um die Ohren“, glaubt Beker.

Einschulung in zwei Gruppen

Auch eine Einschulung der 179 neuen Fünftklässler wie in den vergangenen Jahren wird es coronabedingt in diesem Jahr nicht geben. „Wir teilen die Schüler auf und schulen zweimal nacheinander ein. Jeder Schüler darf nur von einem Elternteil begleitet werden. Großeltern kommen gar nicht mit. Das ist alles schade, aber wir finden es besser, als gar keine Einschulung anzubieten“, erklärt Beker. Auch Auftritte von Chor und Bigband fallen diesen Mal Covid 19 zum Opfer. Ausgesetzt bis mindestens zum Ende des Schuljahres sind auch sämtliche Klassenfahrten und Ausflüge.

Zwölf neue Lehrer unterstützen das Kollegium Mit der Rückkehr zu G 9 wächst die Schülerzahl am Georg-Büchner-Gymnasium um fast 200 weitere an. Um eine ausreichende Unterrichtsversorgung zu gewährleisten, hat Schulleiter Andreas Schmidt zu Beginn des neuen Schuljahrs zwölf neue Lehrer und zwei Referendare eingestellt. Ab sofort unterstützen Dzenina Rovcanin, Nina Kleinert, Wiebke Neugebauer, Stefanie Lange, Alix Jaeger, Julia Sudorgin, Babro Koch, Julian Engler, Egzon Rexhahmetaj, Thorben Schomburg, Henning Mittag und Lina Mierzaie als Lehrer sowie Nils Heinrich und Clemens Kaiser als Referendare das Kollegium am Gymnasium. rem

Von Sandra Remmer