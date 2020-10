Letter

Er habe ein schönes Leben gehabt und dafür sei er dankbar, sagt der ehemalige Gemeindepfarrer von Letter, Clemens Siewek. Anlässlich seines 90. Geburtstages waren am Sonnabend zahlreiche Gratulanten gekommen. Auch Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth überbrachte dem Jubilar einen Präsentkorb und die besten Glückwünsche von Ortsrat und Verwaltung.

Mit einer tiefen Verbeugung bedankte sich der Jubilar bei jedem einzelnen Gratulanten. Flink bewegte er sich durch den Raum, kümmerte sich charmant um seine Gäste – sein Alter merkte man ihm dabei kaum an. Unterstützt wurde er von seiner Sekretärin Ursula Eckart, die auch die entsprechenden Vorbereitungen für den großen Tag getroffen hatte.

Für die Planung des Geburtstages habe sie auch mit dem Ordnungsamt telefoniert und sich über ein korrektes Verhalten mit zulässiger Personenzahl informiert.

Auf die Geburtstagsgäste wartet ein kleines Buffet. Quelle: Heike Baake

Pilgern statt Urlaub

Siewek hat viel zu erzählen über die Jahrzehnte, die hinter ihm liegen. Seinen Geburtsort Breslau verließ er 1945 gemeinsam mit seiner Mutter. Gern erinnert er sich an die darauffolgenden Stationen Obernkirchen, Schaumburg oder Königstein im Taunus. Der Besuch eines humanistischen Gymnasiums und einer philosophisch-theologischen Hochschule prägte seine spätere Vorliebe: Bis heute zählt Latein zu seiner Lieblingssprache, die er neben Englisch, Französisch, Griechisch und Hebräisch beherrscht. „Ich lese meine täglichen Breviergebete sogar auf Latein“, sagt er.

Siewek, der im Alter von 27 Jahren zum Priester ernannt wurde, war auch als Internatsleiter und Lateinlehrer tätig. Als Gemeindepfarrer kam er 1976 nach Letter, wo er 26 Jahre bis zu seiner Pensionierung, tätig war. Seit fast fünf Jahrzehnten übernimmt Siewek für das bayerische Pilgerbüro Reisebegleitungen. Diese Tätigkeit führte ihn bisher 42-mal in das Heilige Land, 72-mal nach Lourdes und 42-mal nach Rom. „Urlaub hat er nie gemacht, er ist immer nur gepilgert“, sagt Sekretärin Eckart.

Heute noch als Priester tätig

Der 90-Jährige ist auch heute noch aktiv und übernimmt Vertretungen für seine Kollegen. Dass er dafür nicht nur in der Region Hannover unterwegs ist, stört ihn nicht. Um 5 Uhr morgens aufstehen, mit dem Zug bis Helmstedt fahren und nachmittags nach Hause kommen – all das macht ihm nichts aus. „Dann entfällt das Mittagessen und es gibt Kaffee und Kuchen“, sagt Eckart.

Die 82-Jährige ist seit ihrem 21. Lebensjahr im Haushalt eines Pfarrers tätig. Büro- und Jugendarbeit gehörten anfangs in Königstein zu ihrem Aufgabengebiet, später wurde sie in Letter vom Bistum Hildesheim als Seelsorgehelferin und Sekretärin angestellt.

Pfarrer Clemens Siewek genießt die Aufmerksamkeit, die er anlässlich seines 90. Geburtstages erhält. Quelle: Heike Baake

Corona hat das Leben im Hause Siewek sehr verändert. Während der Pfarrer in der Regel einmal wöchentlich eine Vertretung übernimmt, ist es jetzt wesentlich ruhiger geworden. Zeit, die er für seine Hobbys klassische Literatur, Garten und das Interesse am Weltgeschehen nutzt. Ganz zur Ruhe setzen will der 90-Jährige sich aber in Zukunft auf keinen Fall, denn neben den Vertretungen übernahm er bisher auch Beerdigungen, Krankensalbungen und Beichtgespräche. „Ich bin noch sehr gern als Priester tätig und auch noch mit großer Freude.“

