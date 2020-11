Die für Seelze zuständigen Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth ( CDU) und Matthias Miersch ( SPD) verweisen auf die anstehende Bürgerbeteiligung, bei der die Möglichkeit besteht, sich zu den Planungen der ICE-Trasse Hannover– Bielefeld zu äußern.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann ( CDU), habe fünf Varianten für mögliche Trassenverläufe vorgestellt, die nach Einschätzung des Ministeriums machbar seien, sagte Miersch. Nun werde es Aufgabe der Deutschen Bahn sein, diese Varianten in einem groß angelegten Bürgerdialog zu diskutieren. „Die entscheidende Botschaft für mich ist, dass nun fünf Trassenvarianten zur Diskussion stehen, es aber keinerlei Vorfestlegungen gibt“, sagt Miersch. Er werde sich für einen transparenten Prozess einsetzen. Er appelliere eindringlich an alle Bürgerinitiativen, Bürgermeister und Bürger vor Ort, sich aktiv in den Beteiligungsprozess einzubringen.

„Alle wollen die Mobilitätswende – mehr Klimaschutz durch mehr Verkehr auf die Schiene“, sagt Flachsbarth. In der Region werde sie konkret durch den Ausbau der ICE-Strecke Bielefeld– Hannover, was nicht ohne Belastungen der Menschen in der betroffenen Region möglich sei. Die CDU-Bundestagsabgeordnete verweist darauf, dass Bürgerinitiativen und Umweltverbände, Bürgermeister, Landräte sowie das niedersächsische Verkehrsministerium in regelmäßigen Abständen in einem Plenum zusammenkommen. Die erste, konstituierende Sitzung des Plenums sei für das erste Halbjahr 2021 vorgesehen. Der Deutschlandtakt erfordere eine Verkürzung der Fahrtzeiten und sei die Voraussetzung dafür, dass mehr Bürger bereit seien, von der Straße oder dem Flugzeug auf die Bahn umzusteigen. „Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität, für die wir alle eine Verantwortung tragen wollen.“