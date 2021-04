Seelze

Die Corona-Regeln empfindet Engin Sahin, Inhaber des Restaurants Hafenblick am Jachthafen in Seelze, zunehmend als ungerecht. Ein Friseur dürfe mit einem negativen Corona-Test besucht werden. „Warum kann man dann nicht auch hier sitzen mit einem Negativtest?“, fragt Sahin. Der Gastronom beteiligte sich deshalb an einer bundesweiten Protestaktion und übergab dem CDU-Bürgermeisterkandidaten Gerold Papsch einen leeren Kochtopf. Den sollen die Politiker mit Rezepten zur Verbesserung der Lage der Gastronomie füllen. Es müsse etwas für die Gastronomie in Seelze getan werden, sagte Papsch.

Außengastronomie soll zuerst starten

„Die neue Normalität darf auf keinen Fall ohne die Gastronomie stattfinden“, sagt Sahin. Die Außengastronomie sollte zuerst und schnell öffnen dürfen, da die Infektionsgefahr im Freien sehr gering sei. Sein Lokal sei mittlerweile seit acht Monaten geschlossen, wie viele andere Gaststätten und Restaurants auch. Sahin schätzt, dass bundesweit zwei Millionen Beschäftigte in der Gastronomie von den Corona-Maßnahmen betroffen seien. Einschließlich Aushilfen beschäftige er im Hafenblick 30 Mitarbeiter, sagt der 42-Jährige.

Umsatz bricht deutlich ein

„Das ist sehr belastend für die Mitarbeiter.“ Das Kurzarbeitergeld von 60 Prozent bedeute für alle einen Einkommensverlust, zumal auch die Trinkgelder fehlen würden. Doch auch für die Gäste sei die Schließung von Gewicht. Vielen Menschen fehlten Gastlichkeit und soziale Kontakte. Sahin lobt ausdrücklich die Seelzer, die ihm die Treue hielten. Der Außerhaus-Verkauf sei durchaus gefragt. Doch dies könne nicht darüber hinweg täuschen, dass der Umsatz von 2019 erneut nicht erreicht werden kann. Schon im vergangenen Jahr habe er rund 60 Prozent weniger Umsatz erzielen können, sagt der Gastronom, der konkrete Zahlen nicht nennen möchte.

Hochzeitsgesellschaften sind bis Oktober storniert

In diesem Jahr habe es keine Feste gegeben, und es seien auch so schnell keine zu erwarten. Im Gegenteil: „Hochzeiten sind bis Oktober storniert werden, die Leute haben kein Vertrauen mehr.“ Auch der Mai falle weg, sagt Koch Robert Zgorski. Dies betreffe Konfirmations- und Kommunionsfeiern ebenso wie den Muttertag. „Dieses Geschäft kann man nicht mehr reinholen“, sagt Sahin. Die Stadt sei bemüht, er fühle sich vom Rathaus nicht im Stich gelassen. Dennoch sei er in Sachen Corona zum Realisten geworden. „Ich bin hilflos.“

Papsch: Landesregierung muss handeln

CDU-Mann Papsch verwies beim Termin auf steigende Corona-Zahlen, besonders in Seelze. Wann der Lockdown beendet werden könne, sei schwer zu sagen. „Die Politik kann nichts versprechen“, betont der Christdemokrat. Es sei schwer, als Kommunalpolitiker die Situation zu durchschauen. Trotz der ernsten Lage müsse aber spätestens ab Juni die Außengastronomie die Chance bekommen, wieder zu öffnen. Mithilfe der von der Stadt eingeführten Luca-App sowie vorhandenen Testmöglichkeiten sollte das Risiko deutlich verringert werden können. Der CDU-Bürgermeisterkandidat betonte, dass die gesamte Gastronomie in Seelze in einer schwierigen Lage sei. Er rechne damit, dass es mit einer weiter steigenden Zahl von geimpften Menschen mit Lockerungen zu rechnen sei. „Wenn die Landesregierung nicht handelt, dann es das nicht mehr zu verstehen.“

Stadtmarketing soll weiter entwickelt werden

Schon jetzt sei aber klar, dass die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Seelzes Wirtschaft aktiv angegangen werden müssten, meinte Papsch. „Wir müssen uns fragen, wie es mit dem Stadtmarketing weitergehen soll.“ Die Stadt müsse für sich klären, wohin Seelze wolle. Um das Stadtmarketing weiterzuentwickeln, wolle er für 2022 unter anderem auch die Gastronomie in Seelze zu Gesprächen einladen.

Von Thomas Tschörner