Vermutlich bei einem Wendemanöver hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 8 und 8.45 Uhr das Garagentor eines Anwohners an der Lindenstraße beschädigt. Die Garage gehört zu einem Hof gegenüber dem Kindergartens. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei gibt diesen mit etwa 500 Euro an und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Sandra Remmer