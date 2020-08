Letter

Eine 76-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an der Einmündung Brandenburger Straße/ Berliner Straße beim Abbiegen eine 65-jährige Fußgängerin übersehen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden

Von Thomas Tschörner