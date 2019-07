Letter

Die Sportgemeinschaft (SG) Letter 05 hat zwar wie die meisten Vereine der Obentrautstadt ihr Trainingsprogramm in den Sommerferien weitgehend eingestellt, macht aber einige Angebote. „Für alle Sportler, egal ob groß oder klein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Sportabzeichen-Disziplinen“, sagt Pressewartin Jessika Zimmermann. Denn die Jedermann-Gruppe von Seelzes größtem Sportverein trainiert in den Ferien weiter. Jeweils montags und donnerstags beginnt um 17 Uhr die Übungsstunde im Leinestadion in Letter. Dazu sind Aktive jeden Alters willkommen, mitmachen könne jeder.

Einführungslehrgänge für Boule

Als neue Ferienaktion bietet die Pétanque-Gruppe Jungen und Mädchen ab zehn Jahren jeden Sonnabend Einführungslehrgänge in ihrer Sportart an. Unter dem Motto „Boule ist cool!“ werden sonnabends von 15 bis 17 Uhr die Kugeln platziert. „Das Familien-Event ist für jedes Alter geeignet und macht viel Spaß“, sagt Zimmermann. Treffpunkt ist hinter der Tribüne des Leinestadions am sogenannten Boulodrome.

Geschäftsstelle ist in den Ferien geschlossen

Die Geschäftsstelle der Sportgemeinschaft Letter 05 bleibt in den Sommerferien bis zum 14. August geschlossen. Ab Donnerstag, 15. August, ist die Geschäftsstelle wieder donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet sowie jeden dritten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr. In dringenden Fällen kann die Geschäftsstelle per E-Mail an info@sg-letter-05.de erreicht werden. Unter der Telefonnummer (05 11) 40 69 21 läuft zudem ein Anrufbeantworter, der regelmäßig abgehört wird. Weitere Informationen zu Sportangeboten des Vereins auch während der Ferienzeiten sind auf der Homepage www.sg-letter-05.de zu finden.

Von Thomas Tschörner