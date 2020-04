Student geht in freiwillige häusliche Quarantäne

Dedensen

Häusliche Quarantäne, das hört sich unspektakulär und leicht an – ist es aber nicht, auch nicht, wenn sie freiwillig erfolgt. Es erfordert eine hohe Disziplin, ständige Aufmerksamkeit und Verzicht.

Abschied von der Normalität

Als ich vor ungefähr zwei Wochen an meinem letzten Tag in Moskau über den roten Platz ging, schloss ich meine Augen und versuchte den Moment festzuhalten: Das Lachen der Menschen um mich herum und die Sonnenstrahlen, die sich in der roten Kremlmauer spiegelten – das alles wollte ich in Erinnerung behalten. In diesem Augenblick war ich mir bewusst, dass es für mich der vorerst letzte Tag des normalen gesellschaftlichen Lebens, so wie ich es bisher kannte, war. Diese Normalität würde sich verabschieden. Am Tag darauf sollte ich meine Rückreise antreten, die mich in ein verändertes Deutschland zurückführte.

Außerhalb seines Zimmers trägt Lukas Baake stets eine Schutzmaske. Quelle: privat

Das letzte Semester studierte ich in Paris und im Anschluss daran absolvierte ich für zwei Monate ein Praktikum im Deutschen Historischen Institut in Moskau. Vor meinem Abflug nach Russland war ich noch einige Tage bei meiner Familie in Dedensen. Das Coronavirus war dort bereits ein Thema: Wir sprachen über die ersten Fälle in Deutschland und über die Entwicklung in China. Während meine Mutter bereits erste Sorgen äußerte, wiegelten mein Vater und ich ab: Eine Situation, wie sie in China zu beobachten war, erschien uns damals weit weg. Wahrscheinlich ging es damals vielen ähnlich wie uns.

Corona war in Russland kein Thema

Auch in Russland war das Coronavirus lange Zeit kein Thema; man wähnte sich sicher und unberührt von den Ereignissen, die in Italien, Spanien und Deutschland ihren Lauf nahmen. Auch wenn ich weit weg war, konnte ich mir über deutsche Nachrichten, aber auch durch Gespräche mit Freunden, meinen Eltern und Geschwistern einen Eindruck von der Lage in Deutschland machen. Beunruhigt war ich keineswegs, ich fühlte mich dort gut aufgehoben, und sah keine Veranlassung mein Praktikum früher als geplant zu beenden.

Nachdem dann aber immer mehr Länder in Europa ihre Grenzen zu schließen begannen und der Flugverkehr zunehmend eingeschränkt wurde, sah ich keine Möglichkeit, noch länger in Russland zu bleiben. Mein Rückflug der russischen Fluggesellschaft wurde plötzlich gestrichen. Die Tage und das Bemühen um eine Alternative waren aufregend, besonders für meine Eltern. Als ich endlich in Berlin landete, war ich sehr erleichtert. Da zu diesem Zeitpunkt bereits über Kontaktsperren in Deutschland nachgedacht wurde, entschied ich mich, nicht in meiner kleinen Berliner Einzimmerwohnung zu bleiben, sondern zu meinen Eltern nach Dedensen zu fahren.

Häusliche Quarantäne ist anstrengend

Nach meiner Ankunft begab ich mich sofort in eine freiwillige häusliche Quarantäne. Auch wenn ich keine Symptome hatte, konnte ich nicht wissen, ob ich mich vielleicht auf dem Flughafen oder in der Moskauer Metro angesteckt hatte. Das Risiko, andere anzustecken, wollte ich auf keinen Fall eingehen. Besonders in Rücksicht auf meine Eltern, die zur Risikogruppe gehören, trug ich die wenigen Augenblicke, die ich mich außerhalb meines Zimmers befand, immer eine Atemschutzmaske.

Das richtige Verhalten für uns als Familie erfragten wir in unserer Hausarztpraxis. Wir stellten schnell fest, dass es sehr schwierig war, alle Regeln zu befolgen. Auch wir mussten innerhalb des Hauses einen möglichst großen Abstand halten, der zwei Meter betragen sollte. Die meiste Zeit verbrachte ich in meinem Zimmer und benutzte ein Badezimmer allein. Nur zu den Mahlzeiten traf ich mit den anderen Familienmitgliedern zusammen, aber auch das gestaltete sich nicht wie sonst.

Um den gebührenden Abstand zu halten, konnten wir nicht an einem Tisch essen, sondern verteilten uns in unserem großen Wohnraum. Um eine eventuelle Übertragung durch Oberflächen zu umgehen, berührte ich außer meinem Besteck und Geschirr in den gemeinsamen Räumen nichts. Wegräumen konnte ich dieses nur, wenn mir vorher ein Familienmitglied die Tür des Geschirrspülers öffnete. Auch Türgriffe oder Treppengeländer waren für mich während der Zeit tabu. Benutzte ich den Hörer unseres Festnetzanschlusses, wurde er anschließend desinfiziert.

Da ich auch online für die Praktikumsstelle in Moskau weiter arbeitete, waren meine Tage gut ausgelastet. Zudem las ich viel, spielte Klavier und telefonierte mit Freunden. Ich bin auf jeden Fall sehr erleichtert, dass diese Zeit vorüber ist und wir wenigstens in unserem Haus wieder etwas Normalität leben dürfen.

Von Lukas Baake