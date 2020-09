Seelze

Für das Jahr 2021 soll es wieder einen Benefiz-Kalender mit heimischen Motiven geben. Nach den großen Erfolgen in den zurückliegenden drei Jahren rufen die Stadt Seelze und das Fotostudio Kurth erneut zur Fotowettbewerb-Teilnahme auf. Die geplante Neuerung ist dabei ein Blick zurück, denn es werden historische Aufnahmen gesucht, welche die Monatsblätter schmücken sollen.

Ältere Motive sind gefragt

„Für den Benefiz-Kalender 2021 suchen wir attraktive Aufnahmen aus dem gesamten zurückliegenden Jahrhundert. Falls vorhanden, dürfen es auch gerne noch ältere Fotomotive sein“, sagt Fotograf Kevin Quadt. Er ist Inhaber des Fotostudios Kurth, wo alle Interessierten bis einschließlich Sonntag, 18. Oktober, ihre schönsten historischen Fotos aus dem gesamten Stadtgebiet abgeben oder auch per per E-Mail schicken können. Ob besonders gelungene oder originelle Bilder von Seelzer Gebäuden und Sehenswürdigkeiten, Landschaftsaufnahmen oder Fotos von großen Festen oder kleinen Treffen in Seelze – sie alle haben die Chance, eine Seite des Kalenders zu verschönern. Dabei können die Aufnahmen sowohl digital als auch auf Papier zum Wettbewerb eingereicht werden. „Auf Papier eingereichte Gewinnerfotos werden von mir kostenfrei digitalisiert“, sagt Quadt.

Wer drückte auf den Auslöser?

„Natürlich müssen die Einsendenden über die Bildrechte verfügen“, betont Carsten Fricke vom Stadtmarketing der Stadt Seelze. Eine Jury wird aus allen Fotos das schönste Motiv für jeden Monat auswählen und die Einsender darüber schriftlich benachrichtigen. Die Einsendenden werden auf ihrer jeweiligen Kalenderseite namentlich erwähnt und erhalten zudem einen Kalender gratis. Der Benefiz-Kalender, der auf eine Initiative von Bürgermeister Detlef Schallhorn zurückgeht, wird voraussichtlich Anfang November 2020 im DIN A3-Format in einer auf 100 Exemplare limitierten Auflage erscheinen. Er ist dann im Fotostudio Kurth, das kostenlos das Design und den Verkauf übernimmt, zum Preis von 15 Euro erhältlich und wird ein echter Benefiz-Kalender sein: Der gesamte Erlös nach Abzug der Druckkosten und der Mehrwertsteuer ist für den Verein Seelzer Brotkorb bestimmt. So soll die Arbeit der Ehrenamtliche, welche die Lebensmittel- und Bekleidungsausgabe für bedürftige Menschen organisieren, unterstützt werden.

So funktioniert die Teilnahme

Einsendungen für den Fotowettbewerb nimmt das Fotostudio Kurth ab sofort und bis Sonntag, 18. Oktober, per E-Mail an info@fotostudio-kurth.de unter dem Stichwort „Kalender 2021“ entgegen. Teilnehmende werden um Angabe des Namens, der Adresse und einer Telefonnummer sowie des genauen Ortes und möglichst des Datums der Aufnahmen gebeten und können bis zu fünf Fotos einreichen. Abzüge bitte in einem Umschlag mit allen Daten abgeben oder zusenden. Ein Kurztext zum Motiv und der Name der Fotografin beziehungsweise des Fotografen beziehungsweise der Einsenderin oder des Einsenders werden im Kalender veröffentlicht. Digitale Aufnahmen sollten über eine Mindestauflösung von fünf Megapixeln beziehungsweise drei Megabyte verfügen. Eingereichte Papierfotos erhalten die Einsendenden selbstverständlich zurück. Sie können ab Anfang November im Fotostudio Kurth wieder abgeholt werden.

