Eltern haben am Dienstag mit ihren vier Kindern auf dem Spielplatz in Seelze getobt und waren abgelenkt. Das nutzte ein Dieb aus und stahl der Familie eine Handtasche, die am Kinderwagen hing. Bereits am Montag entwendeten Unbekannte den Akku eines E-Fahrrads im Wert von 500 Euro.